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Yerebatan Sarnıcı'nda kimyasal koku hareketliliği! Büyük etkinlik öncesi alarm durumuna geçildi

13.07.2023 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'teki Yerebatan Sarnıcı'nda, 76 ülkeden konsolosların katılacağı davet öncesi kimyasal koku hareketliliği yaşandı. Kötü bir koku hissedilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirtti. İşte detaylar...

Yerebatan Sarnıcı'nda kimyasal koku hareketliliği! Büyük etkinlik öncesi alarm durumuna geçildi

Ekipleri alarma geçiren olay, saat 17.30 sıralarında Alemdar Mahallesi Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde yaşandı. Yerebatan Sarnıcı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, 76 ülke Başkonsolosu ve Konsoloslarının katıldığı etkinlik öncesinde kimyasal bir koku hissedildi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alanda havalandırma çalışması yaptı.

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İncelemeler sonucu herhangi bir kimyasal tepkime olmadığı tespit edildi ve ekipler olay yerinden ayrıldı.

DHA

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