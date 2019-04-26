Yerel çeşitler “Ata Tohumu Ata Toprağında” projesi ile tanıtılacak

Karabük’e ait yerel çeşitlerin tanıtılması korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan ’Ata Tohumu Ata Toprağında’ projesi için açılış töreni düzenlendi.

100. Yıl Kongre Merkezi’nde gerçekleşen proje açılışı ve tanıtım toplantısına Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Arslanoğlu, kurum müdürleri, çiftçiler ve öğrenciler katıldı.

Karabük Valiliği tarafından desteklenen proje kapsamında Karabük’te yetiştiricilik alanı giderek azalan tür ve çeşitleri yerinde korumak ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Üreticilerin ellerinde bulunan yerel tohumlar bu proje bünyesinde toplanarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince toplanarak kayıt altına alınacak.

“Ata tohumunu ata toprağı ile buluşturalım”

Tanıtım filminin ardından açılış toplantısında konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, toprağın her zaman verimli olduğunu, hizmet edenin yüzünü güldürdüğünü belirterek, “Toprakla meşgul olmalıyız. Topraklarımızı boş bıraktık, ekmez olduk. Köyümüze önem vermiyoruz. Tabi bunun vebali de var. Bize ağır faturaları da var. Patates domates bizim tarlalarımızda olmayan şeyler değil ama bizler toprağa önem vermeyince toprakta bize iyi bakmıyor. Hiçbir gelecek geçmişinden beslenmeden ne inşa edilebilir ne ihya edilebilir. Ata tohumu ata toprağında. Atalarımızın bize bıraktığı mirası unutmamamız lazım. O mirasa sahip çıkmamız lazım. Şu ata tohumunu ata toprağı ile buluşturalım” dedi.

Vali Fuat Gürel ise, bütün dünyada bitki çeşitlerinin genel haritasının çıkartılıp geleceğe taşınması için çok büyük gayretler sarf edildiğini hatırlatarak, “Ülkemizde son yıllarda bununla ilgili çalışmalar gündeme getirildi. Özellikle cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde bununla ilgili önemli faaliyetler icra edildi. İlimizde de Tarım ve Orman Müdürümüz Çetin Bey ekibiyle beraber bu güzel hazırlık yapıldı ve tanıtımı için başlanması için böyle bir toplantı tertip edildi. İsmi de güzel seçilmiş tebrik ediyorum. ‘Ata tohumu ata toprağında’ bu isimle bunun tutmasını devam etmesini sağlayacak boyutta bir proje. Çocukluğumuzda bir kısım tatlar kokular vardı. Ancak hibrit tohumlarla daha fazla ürün elde etmek adına bir kısım ürünlerimizden vazgeçtikten sonra maalesef o kokuları hissetmez olduk. Yanılmıyorsam ilimizde şimdilik 11 çeşitle ilgili çalışma yapılıyor ama bu arttırılabilir. Bu tohumların tespit edilmesi ve üretilmesi ile alakalı inşallah önümüzdeki süreçte Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde çalışmalar devam edecek. Bizlerde elimizden gelen gayreti destek mahiyetinde ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

Vali Gürel, insanların sabit bir gelir elde etmek adına köylerden şehirlere göç ettiğini ve insanların şehirlerde çalıştığı için köylerin boşaltıldığını belirterek, bu sorunun tüm Türkiye’de yaşandığını söyledi.