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"Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokratları Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 13:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı ve AA iş birliğiyle düzenlenen çalıştaya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Tunceli, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta görev yapan gazeteciler, cemiyet başkanları ve kamudaki basın birimi temsilcileri katıldı - İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer: - "Bu çalışmalarımızı yaygınlaştırmak istiyoruz. 10 ili bir araya getirmek, toplamak, 10 farklı bakış açısını bir araya getirmek bizim için çok anlamlı bir etkinlik oldu"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, İçişleri Bakanlığı ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğiyle "Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokratları Çalıştayı" düzenlendi.

Bakanlığın İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı ve AA iş birliğiyle düzenlenen, kamu ve medya temsilcilerinin bir araya getirildiği çalıştayda, kamuda basın ve halkla ilişkiler birimi görevlileri ile medya çalışanlarının iletişimde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

İki gün süren çalıştayda, güvenlik alanında çalışan bürokratlar ile medya temsilcileri arasında tespit edilen veya oluşabilecek sorunlara yönelik çözüm önerilerinin oluşturulması, sosyal, yazılı ve görsel medyada güvenliği tehdit eden unsurların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulması, gençlerin internetteki zararlı içeriklerden nasıl uzak tutulabileceği konuları tartışıldı.

Prof. Dr. Zeki Taştan ve Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, AA Yurt Haberleri Editör Yardımcısı Levent Harman "Güvenlik ve Medya" konulu sunum yaptı.

İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer, çalıştayda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli sistematiğinde iş birliğinin had safhada istenen bir olgu olduğunu söyledi.

Bu gerçekten hareketle çalıştayı AA ile ortak yürüttüklerini ifade eden Tuncer, şöyle konuştu:

"Onlar da canla başla iki kamu kurumu olarak yerel medya kapasitesini anlamamıza ve dinlememize güçlü bir destek oldular. Yeni sistemde daha fazla iletişim, daha fazla iş birliği ve bu iş birliğine dayalı hizmet anlayışı ön plana çıkıyor. Bu çalışmalarımızı yaygınlaştırmak istiyoruz. 10 ili buraya topladık, bu önemli bir şeydi. 10 ili bir araya getirmek, toplamak, 10 farklı bakış açısını bir araya getirmek bizim için çok anlamlı bir etkinlik oldu."

Yerel medyanın var oluş mücadelesine, işini daha saygın yapma mücadelesine saygı duyduklarını anlatan Tuncer, "Genel ve yaygın bir sorun olarak özellikle sosyal medya kullanımının, sosyal medyanın meydan okumalarının yerel medya tarafından hem ticari hem de etkinlik bakımından çok tepkisel karşılandığını görüyoruz." dedi.

Katılımcıların çalıştayda sorunları en iyi şekilde aktardığını belirten Tuncer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Genel olarak medyanın bize nasıl bir sorun ağına sahip olduğunu aktaracak yaklaşımlar üzerinde duruyoruz. Sorunlarımız, eksikliklerimiz olabilir ancak türünün ilk örneği olan bir etkinlik yapıyoruz. Güvenlik ve hizmetlerimizin alanında ihtiyaç duyulan karşılıklı iletişimi güçlendirmek adına çalışmalarımızın devamı gelecek. Bu tip etkinliklere kurumsal bir kapasite kazandırıp gelenekselleştirmek istiyoruz."

AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin ise son yıllarda Türkiye'nin gündeminin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde şekillendiğini söyledi.

Ana haber bültenleri ve tartışma programlarının önemli bölümünün bu bölgelerde yaşanan hadiselerle ilgili olduğunu belirten Gültekin, şöyle konuştu:

"Bu çalıştayı önemsedik ve istifade ettik. Sosyal medyanın yaygınlaştığı bir dönemde kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirmek için iş birliği yapmamız gerekiyor. Medya mensuplarıyla bürokraside bu işle ilgilenen arkadaşların iş birliği yapması gerekiyor. Tabiat boşluk kabul etmiyor, bir alanı boş bırakırsanız yalan yanlış bilgiler fazlalaşır. Programın faydalı olduğunu düşünüyorum. Bölgeden hep kan, gözyaşı, terör ve töre haberleri değil, bölgenin tarihini, turizmini, doğasını anlatan haberler servis etmeyi diliyorum."

İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı İletişim Çalışma Grubu Başkanı Kürşad Birinci'nin moderatörlük yaptığı kapanış oturumunda ise İçişleri Bakanlığı Müşaviri Fevzi Sevgili de çalışmanın önemi ve sürdürülebilir olması konusunda katılımcılara hitap etti.

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Tunceli, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta görev yapan gazeteciler, cemiyet başkanları ve kamudaki basın birimi temsilcilerinin katıldığı çalıştay, sonuç bildirgelerinin okunmasıyla son buldu.

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"Güvenlik ve Medya Çalıştayı" Diyarbakır

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