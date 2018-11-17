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Yerel seçim anket sonucunda ilginç detaylar! Seçmen neye göre oy verecek?

SEÇİM HABERLERİ  | 17.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

Mart 2019 yerel seçimi için anket şirketleri çalışmalarını sıklaştırdı. Yapılan son ankette, seçmenlerin önce parti liderine ardından başkana göre oy verdiği sonucu çıktı. Ankette seçmene dikkat çeken sorular da yöneltildi.

Yerel seçim anket sonucunda ilginç detaylar! Seçmen neye göre oy verecek?

Areda Danışmanlık Şirketi’nin 30 büyükşehirde 30 yaş üzeri 2 bin 500’e yakın vatandaşla ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, araştırmada seçmenlere yöneltilen “Kime oy vereceğinize karar verdiniz mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 51,4 gibi büyük bir çoğunluğu ‘evet’ yanıtını verdi.

'BAŞKAN ADAYINA GÖRE OY VERİRİM' DİYENLERİN ORANI

Başkan adayının ismine göre karar vereceklerin oranı yüzde 25 olurken, ‘Seçime 1 ay kala kararım netleşir’ diyenler yüzde 12,6’da kaldı.

Adayların vaatlerini bekleyecek seçmenlerin oranı yüzde 8,2 olurken, kararını sandık başında vereceğini söyleyenler ise yüzde 2,8’le son sırada yer aldı.

PARTİLERE GÖRE SEÇMEN EĞİLİMLERİ

Aynı sorunun yanıtları partiler bazında ele alındığında ise AK Parti’nin açık ara önde olduğu görülüyor. Ankete katılanların yüzde 57,9’u AK Parti’ye oy vermekte kararlı olduğunu belirtti. MHP’ye oy verme konusunda kararlarını verdiklerini bildiren yüzde 40 olarak belirlenirken, bu oran CHP’de yüzde 41,3, İYİ Parti’de ise yüzde 39,8 olarak öne çıktı.

OY TERCİHİNE EN ÇOK ETKİ EDECEK UNSUR NE?

Ankete katılanlara yöneltilen sorulardan biri de “Yerel seçimlerde oy tercihinize etki edecek en önemli unsur nedir?” oldu. Seçmenlerin yüzde 26’sı bu soruya ‘Partinin Başkan Adayı’ yanıtı verirken, katılımcıların yüzde 24,3’ü “Oy verirken kararımı parti liderine göre belirliyorum” seçeneğini tercih etti. Bu soruya verilen yanıtlarda ‘Parti en önemli unsur’ diyenler yüzde 22,6’da kalırken, yüzde 14,3 oranındaki ‘vaatler’ cevabını yüzde 12,8 ile ‘ekonomik durum’ izledi.

Areda’nın seçmenlere yönelttiği bir diğer soru ise “Yerel seçimlerde mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmesi durumunda oy verir misiniz?” sorusuydu. Türkiye’deki seçmenlerin tercihini göstermesi açısından son derece önemli olan bu soruya katılımcıların yüzde 76 gibi oldukça yüksek çoğunluğu ‘Hayır’ yanıtını vermesi dikkati çekti.

‘Hayır’ yanıtını veren seçmenlerin partilere göre dağılımındaysa İYİ Parti yüzde 89,8, MHP yüzde 62,5, CHP yüzde 60,2, AK Parti yüzde 46,2 sıralaması oluştu.

'DÜRÜST ADAY' ARAYIŞI

Katılımcıların “Bir belediye başkanında aradığınız en öncelikli özellik nedir?” sorusuna verdiği yanıt da Mart’taki yerel seçimler öncesinde önemli ipuçları barındırıyor. “Başkanın dürüst ve güvenilir olmasını isterim” diyenler yüzde 37,9 ile ilk sırada yer alıyor.

Seçmenin adaylardan diğer beklentileriyse yüzde 24,5 ile ‘halka yakınlık, samimilik’ olurken, ‘başarılı ve çalışkan’ özelliğini ilk sıraya koyanların oranıysa yüzde 22,6 olarak kayda geçti. ‘Aradığım özellik başkanın parti kimliğiyle uygun olması’ seçeneği tercih edenlerin oranıysa yüzde 15 oldu.

Ankette seçmenin oy verme davranışlarını belirlemeye yönelik sorulardan bir diğeri de “Ne olursa bir belediye başkanına asla oy vermezsiniz?” sorusu oldu.

Katılımcıların yüzde 39,5’i bu soruya “Belediye finans kaynaklarını yanlış kullanırsa” yanıtını verdi. Aynı soruya “Hizmet, proje üretmezse” yanıtını verenler yüzde 35,6 olurken, “Halkla ilişkileri kötü olursa bir daha oy vermem” diyenler ise yüzde 24,9 oranında kaldı.

Araştırmada katılımcıların yüzde 61,5 gibi büyük çoğunluğu “Son 3 yerel seçimde aynı partiye mi oy verdiniz farklı partilere mi oy verdiniz?” sorusuna ‘Farklı bir partiye oy verdim” yanıtını verdi.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
HER BOKA PARA BULAN HÜKÜMET.MAĞDUR İEYT Lİ İŞSİZ HALKINA ÇÖZÜM BULMUYOR,SIRTINI ÇEVİRİYOR.BURNUNUZU SÜRTECEĞİZ.YOK ÖYLE MİLLETLE DALGA GEÇMEK
DÜRÜST MERT BİR ADAYI PARTİ VE PARTİLİLER MAALESEF İSTEMEZ, İSTEMİYOR. FIRILDAK EĞİLEN BÜZÜLEN YAĞCI YALAKA BİRİ BULUNUR.ÇÜNKÜ İSTEDİKLERİNİ YAPTIRABİLECEKLERİ İÇİNDİR.
anlasılan hdp birsey yapmış
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