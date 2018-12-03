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Yerel seçim için HDP'den İstanbul'da ittifak sinyali

SEÇİM HABERLERİ  | 03.12.2018 12:15 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde ortak çalışmalar sürdüreceklerini belirterek, "Mersin özelinde de bu türden çalışmalarımız var. İstanbul özelinde de bu türden çalışmalarımız var" dedi.

Yerel seçim için HDP'den İstanbul'da ittifak sinyali

Partisinin Mersin İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen basın toplantısına katılan Temelli, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Temelli, "Bütün yerellerde fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalara bağlı olarak raporlarımız oluştu, komisyonlarımız kuruldu. Her yerde seçime girmek tabi bizim seçim politikamız ama şunu da belirtmekte yarar var. İstisna teşkil eden yerlerde, herhangi bir partinin tek başına kazanma olanağının olmadığı yerlerde yan yana gelmekten daha doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla bu anlamıyla ortak çalışmalar sürdürmek, ortak adayların belirlenmesine katkı sunmak, demokrasiden, emekten, kadından yana tercihte bulunacak seçenekleri ortaya çıkarmak için çalışmalar sürdüreceğiz. " ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İÇİN ORTAK ADAY

'Ortak aday' iddialarıyla ilgili de konuşan Temelli, "Mersin özelinde de bu türden çalışmalarımız var. İstanbul özelinde de bu türden çalışmalarımız var" şeklinde konuştu. (İHA)

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yerel seçim seçim 2019 HDP istanbul

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Başkanlık seçimlerinde sırf erdoğandan nefret ettiği için teröristlere oy veren şımarık kibirli, kendilerini bir halt sanan chp li seçmenleri buradan bir kez daha kınıyorum. Atatürkün izinde değilsiniz bunu anlayın artık..
es kaza kazanırlarsa istanbulun bitişi olur herhalde bu kadar hizmeti istabulda oturanlar inkar edip PKK lılara dünya şehrini teslim etmezler es kaza kanaırsalar istanbul PKK ve cinayetler şehri olur huzur asayiş gece güvenliği kalmaz heryerden cinayet fışkırır
bilin bakalım ittifakı kiminle yapacak chpkk :)))
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