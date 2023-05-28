YEREL SEÇİM ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman, hangi yıl yapılacak?

Yerel seçim tarihi ile ilgili araştırmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'da yaptığı açıklamasının ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu defa bir değişiklik yapıyoruz, balkon konuşmasını Külliye'den yapacağız. Külliye'den tüm dünyaya sesleneceğiz." dedi ve açıklamalarında "Yerel seçimlerde İstanbul'u kazanmaya hazır mıyız?" ifadesini kullandı. Birçok kişi internetten "Yerel seçim ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman, hangi yıl yapılacak?" sorularını araştırıyor. İşte yerel seçimlerin yapılacağı tarih...

YEREL SEÇİM NE ZAMAN?

Yerel seçimler 2024'de yapılacak.

Her 5 yılda bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında gerçekleştirilmişti.

BELEDİYE SEÇİMLERİ TARİHİ

Buna göre; Bir sonraki belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

