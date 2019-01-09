HABER

Yerel seçim öncesi flaş karar! Aday gösterilmeyen belediye başkanı istifa etti

SEÇİM HABERLERİ  | 09.01.2019 11:41 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mesut Özakcan, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyince, partisinden istifa etti.

Yerel seçim öncesi flaş karar! Aday gösterilmeyen belediye başkanı istifa etti

2014 yerel seçimlerinde CHP'den Efeler Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mesut Özakcan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için de tekrar aday adayı oldu. Ancak Özakcan, CHP Parti Meclisi tarafından aday gösterilmedi. Adaylık için CHP Aydın eski Milletvekili Mehmet Fatih Atay tercih edildi. Bunun üzerine Mesut Özakcan, dün noter kanalıyla partisinden istifa etti.

Özakcan, "Gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa ettim. Noter kanalıyla istifamı yolladım. İlerleyen günlerde gerektiğinde açıklama yapılacaktır" dedi. Mesut Özakcan, CHP'den 22'nci Dönem Aydın Milletvekili olarak da bir dönem görev yapmıştı.

chpli-belediye-baskani-ozakcan-partisinden-istifa-etti_8744_dhaphoto1

Kaynak: DHA

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Erdoğan'dan CHP kararı! Erdoğan'dan CHP kararı!
Mersin'de 276 CHP'li, İYİ Parti saflarına geçtiMersin'de 276 CHP'li, İYİ Parti saflarına geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın efeler belediye başkanı yerel seçim CHP

En Çok Okunan Haberler

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan: Özhaseki'yi Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Erdoğan: Özhaseki'yi Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Son anket sonuçlarını paylaştı! Ankara ve İstanbul'da kim önde?

Son anket sonuçlarını paylaştı! Ankara ve İstanbul'da kim önde?

Okuyucu Yorumları 6 yorum
helal olsun Kemal .. İnce den kalan üçbeş parçayıda poşetleyip kapının önüne bıraktı
Sende ölene kadar akp ye geçersin artık...
menfaatçi özakçan. soydun belediyeyi git artık
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan CHP kararı! İmamoğlu görüşmesi yarın...

Erdoğan'dan CHP kararı!

Mersin'de 276 CHP'li, İYİ Parti saflarına geçti

Mersin'de 276 CHP'li, İYİ Parti saflarına geçti

İdris Naim Şahin söylentisi CHP'yi karıştırdı!

İdris Naim Şahin söylentisi CHP'yi karıştırdı!

Meral Akşener, 7 belediye başkan adayını daha duyurdu

Tek tek kürsüye çağırıp tanıttı! 7 isim...

Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçimler öncesinde sandık güvenliği hamlesi

Yerel seçimler öncesinde çok konuşulacak hamle! Bu kez...

Erdoğan açıklamıştı! Yasağa rağmen devam ediyorlar! Harekete geçildi

Erdoğan açıklamıştı! Yasağa rağmen devam ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.