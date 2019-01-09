Yerel seçim öncesi flaş karar! Aday gösterilmeyen belediye başkanı istifa etti

2014 yerel seçimlerinde CHP'den Efeler Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mesut Özakcan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için de tekrar aday adayı oldu. Ancak Özakcan, CHP Parti Meclisi tarafından aday gösterilmedi. Adaylık için CHP Aydın eski Milletvekili Mehmet Fatih Atay tercih edildi. Bunun üzerine Mesut Özakcan, dün noter kanalıyla partisinden istifa etti.

Özakcan, "Gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa ettim. Noter kanalıyla istifamı yolladım. İlerleyen günlerde gerektiğinde açıklama yapılacaktır" dedi. Mesut Özakcan, CHP'den 22'nci Dönem Aydın Milletvekili olarak da bir dönem görev yapmıştı.

Kaynak: DHA

