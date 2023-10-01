YEREL SEÇİM TARİHİ 2024: Yerel seçimler ne zaman, belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte? Karar Resmi Gazete'de

Yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerin tarihi kesinleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2024 yerel seçim tarihi...

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Yerel seçimlerin yapılacağı tarih Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

SEÇMEN KÜTÜĞÜ GÜNCELLEMELERİ İLE İLGİLİ DETAY RESMİ GAZETE'DE

Seçmen kütüğü güncellemeleri ise 1 Ekim 2023'ten YSK tarafından belirlenecek olan seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

