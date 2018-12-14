HABER

Yerel seçimde AK Parti hangi illerde aday çıkarmayacak? Adana, Mersin ve Manisa'da MHP iddiası

SEÇİM HABERLERİ  | 14.12.2018 07:04 | Son Güncelleme

Yerel seçim için ittifak kararı alan AK Parti ile MHP arasındaki görüşmeler sürüyor. Hangi partinin nereden aday çıkaracağı büyük ölçüde netleşirken, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde Aydın ve Muğla’nın AK Parti’ye, Adana, Mersin ve Manisa’nın MHP’ye bırakılması netleşti.

Yerel seçimde AK Parti hangi illerde aday çıkarmayacak? Adana, Mersin ve Manisa'da MHP iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki günkü zirvesinden ‘uzlaşı’ çıktı.

ADANA, MERSİN VE MANİSA'DA MHP'YE JEST

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; AK Parti, MHP’nin yönetimini elinde bulundurduğu Adana, Mersin ve Manisa’da, “MHP’ye jest yapacak.” Bu illerde AK Parti aday çıkarmayacak.

ERDOĞAN SON DAKİKADA GERİ ÇEKMİŞTİ

AK Parti’de MHP’nin elinde bulundurduğu Aydın ve Muğla’da da “MHP adayının desteklenmesi” gündeme gelmişti. Erdoğan’ın, Muğla’da aday olarak göstermek istediği bir ismi, son dakika geri çektiği kulislere yansırken, Aydın’da da “MHP ve AK Parti’li seçmenler arasındaki oy geçişkenliği dengesi” gözetilmişti.

AYDIN VE MUĞLA AK PARTİ'YE

İki liderin önceki günkü görüşmesinde Aydın ve Muğla’nın “yeniden AK Parti’ye bırakıldığı” belirtildi. Bu iki ilde aday çıkarmayacak MHP, 24 Haziran’daki seçimlerde Aydın’da yüzde 32,5, Muğla’da da yüzde 28,2 oy alarak, CHP’den sonra ikinci parti konumunda bulunan AK Parti’nin adayını destekleyecek.

MHP AYDIN ADAYINI GERİ ÇEKECEK

Cumhur İttifakı’nın kesintiye uğradığı dönemde, Ümmet Akın’ı Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak açıklayan MHP, bu kararından vazgeçecek. Aydın’da, aynı zamanda Meclis KİT Komisyonu Başkanı da olan Mustafa Savaş’ın “ittifakın ortak adayı olacağı” ifade ediliyor. AK Parti, Muğla’da da aday çıkaracak.

MİLLET İTTİFAKI İLLERİ

Cumhur İttifakı kapsamında ayrıca MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yeniden bir araya geleceği ve CHP ve İYİ Parti’nin uzlaştığı 21 ille ilgili yeniden değerlendirme yapılacağı ifade ediliyor.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
İstanbul'da sürpriz görüşme! 1.5 saat sürdüİstanbul'da sürpriz görüşme! 1.5 saat sürdü
AK Parti Kars ve Iğdır adayını geri mi çekecek?AK Parti Kars ve Iğdır adayını geri mi çekecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 ak parti MHP adana Manisa Mersin Aydın Muğla

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

İstanbul'da sürpriz görüşme! 1.5 saat sürdü

AK Parti Kars ve Iğdır adayını geri mi çekecek? Flaş MHP iddiası

AK Parti Kars ve Iğdır adayını geri mi çekecek?

Sırrı Sakık Muş'tan aday oldu!

Sırrı Sakık Muş'tan aday oldu!

AK Parti 3T formülüyle yerel seçime giriyor!

AK Parti 3T formülüyle yerel seçime giriyor!

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

Ankara ve İstanbul adayları netleşti!

Temel Karamollaoğlu: Keşke ‘Tayyip Bey' cumhurbaşkanlığını bıraksa da bizim İstanbul adayımız olsa

'Erdoğan Cumhurbaşkanlığını bırakıp İstanbul adayımız olsun'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.