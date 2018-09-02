Yerel seçimde ittifak arayışı

Türkiye’nin gündemine 24 Haziran seçimleri ile giren ‘seçim ittifakları’ 6 ay sonra yıpalacak yerel seçimler için partiler tüm senaryoları masaya yatırıyor. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile Cumhur İttifakı’nı kuran MHP bu ittifakın sürdürülmesinden yana en net açıklamayı yaharken AK Parti cephesinde ise henüz kararlı bir mesaj yok. CHP ile Millet İttifakı’nı kuran İYİ Parti ve Saadet Partisi yerel seçimlere tek başına girmek ya da sadece ikili ittifak üzerine planlama yaparken CHP’de ise HDP ile kısmi ittifak planları tartışılıyor. 24 Hazirana tek başına katılan HDP’de ise henüz resmi bir açıklama yok ancak CHP’de dillendirilen senaryoların karşılık bulduğu belirtiliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Yerel seçimde Cumhur İttifakı sürmeli’ sözleri ile gündeme getirdiği tartışmada partilerin bugüne kadarki açıklamaları ile tavırları şöyle:

AK PARTİ: KARAR YOK AMA İTTİFAKA SICAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran öncesinde yaptığı “Yerel seçimlerde ‘gönüllü’ ittifak’ modeli açıklamasının ardından son açıklama, geçtiğimiz hafta yine Erdoğan başkanlığında yapılan MYK’nın ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Çelik, yerel seçimlerin yaklaştığı ve muhalefet cephesinde ittifak söylentilerinin olduğunu belirterek, “Acaba yerel seçimlerde de bir Cumhur İttifakı görecek miyiz?” şeklindeki soru üzerine de Çelik, şunları söyledi: “Bunu yerel seçimler bağlamında konuşmuyoruz ama ilkesel olarak şunu söyleyebilirim. Cumhur İttifakı’nın milletimizin taleplerine, milletimizin arzularına ne derece büyük karşılık verdiğini geçmiş dönemde gördük. Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak ortaya konulan ilkelere bağlılığımızı sürdürüyoruz, bu ilkelerin ve ittifakın kıymetli olduğunun her zaman altını çiziyoruz. Ama yerel seçimde böyle bir şey olur olmaz gibisinden şu anda bir değerlendirmemiz yok, daha onlara vakit var. Bu şekilde bir değerlendirme söz konusu olduğunda ben bunu sizinle açık ve net bir şekilde paylaşırım. “