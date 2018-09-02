Yerel seçimde ittifak arayışı

Türkiye’nin gündemine 24 Haziran seçimleri ile giren ‘seçim ittifakları’ 6 ay sonra yıpalacak yerel seçimler için partiler tüm senaryoları masaya yatırıyor. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile Cumhur İttifakı’nı kuran MHP bu ittifakın sürdürülmesinden yana en net açıklamayı yaharken AK Parti cephesinde ise henüz kararlı bir mesaj yok. CHP ile Millet İttifakı’nı kuran İYİ Parti ve Saadet Partisi yerel seçimlere tek başına girmek ya da sadece ikili ittifak üzerine planlama yaparken CHP’de ise HDP ile kısmi ittifak planları tartışılıyor. 24 Hazirana tek başına katılan HDP’de ise henüz resmi bir açıklama yok ancak CHP’de dillendirilen senaryoların karşılık bulduğu belirtiliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Yerel seçimde Cumhur İttifakı sürmeli’ sözleri ile gündeme getirdiği tartışmada partilerin bugüne kadarki açıklamaları ile tavırları şöyle:
AK PARTİ: KARAR YOK AMA İTTİFAKA SICAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran öncesinde yaptığı “Yerel seçimlerde ‘gönüllü’ ittifak’ modeli açıklamasının ardından son açıklama, geçtiğimiz hafta yine Erdoğan başkanlığında yapılan MYK’nın ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Çelik, yerel seçimlerin yaklaştığı ve muhalefet cephesinde ittifak söylentilerinin olduğunu belirterek, “Acaba yerel seçimlerde de bir Cumhur İttifakı görecek miyiz?” şeklindeki soru üzerine de Çelik, şunları söyledi: “Bunu yerel seçimler bağlamında konuşmuyoruz ama ilkesel olarak şunu söyleyebilirim. Cumhur İttifakı’nın milletimizin taleplerine, milletimizin arzularına ne derece büyük karşılık verdiğini geçmiş dönemde gördük. Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak ortaya konulan ilkelere bağlılığımızı sürdürüyoruz, bu ilkelerin ve ittifakın kıymetli olduğunun her zaman altını çiziyoruz. Ama yerel seçimde böyle bir şey olur olmaz gibisinden şu anda bir değerlendirmemiz yok, daha onlara vakit var. Bu şekilde bir değerlendirme söz konusu olduğunda ben bunu sizinle açık ve net bir şekilde paylaşırım. “
MHP: 24 HAZİRAN KAZANIMLARINI KORUMALIYIZ
MHP lideri Devlet Bahçeli ise önceki gün açıkladığı ‘dört ayaklı yerel seçim stratejisinde’ ittifakın devam etmesinin zorunluluk olduğunu vurguladı. “24 Haziran’da elde edilmiş kazanımların önümüzdeki yılın 31 Mart’ında heba olmasını istemiyoruz” diyen Bahçeli bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yerleşmesi, kurum ve kurallarıyla inşa faaliyetinin en temel gündemleri olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: “Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında denetim ve yönetimi çok zor olacak olası çatışma, çelişki ve gerginliklerin yeni hükümet sisteminin kökleşmesine engel olacağı, ülkemizi krize sürükleyeceği tartışmasız bir gerçektir. Mahalli İdareler Seçimleri’nden alınacak sonuç Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğasına, işbirliği havasına, iradi yapısına uygun olmalı, genelde sağlanan başarı yerel yönetimler eliyle sekteye uğratılmamalıdır. Çalışmalarımız da buna yönelik olacaktır. Özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere, ilaveten diğer 27 büyükşehir belediye yönetimi zillete yakasını kaptıran, ülkesine çelme takan, üstelik FETÖ-PKK-PYD’nin yörüngesine sabitlenen partilerin asla kontrolüne girmemelidir. Bu tarihi bir sorumluluktur. Altını kalın olarak çiziyorum ki kayyumla yönetilen belediyelerin, yeni sistemin yapısına uygun olacak şekilde tezahürü, teşkili ve tahkimi sağlanmalıdır. Türkiye’de PKK’nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalı, 15 Temmuz öncesine dönülmemeli, CHP-HDP ve yedekleriyle kurulan karanlık ittifakın hesabı cumhurun iradesiyle bozulmalıdır.”
CHP’DE KAFALAR KARIŞIK
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da önceki gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlında yapılan MYK’nın ardından ittifak konusunu değerlendirdi. Öztrak HDP ile yerel seçimlerinde ittifak yapılacak mı sorusuna Öztrak, biz kiminle neyi nasıl kazanacağımıza bakıyoruz, bu tür konular gündemimizde yok dedi. Ancak Parti Erdal Aksünger, Dursun çiçek gibi milletvekili olmayan fakat parti içinde etkinliği olan isimler ise HDP ile ittifak yapılması gerektiğini açıkça dile getiriyor. Dursun Çiçek önceki gün yaptığı açıklamada kriterlere uygun HDP’li isimleri CHP tarafından aday gösterilebileceğini söyledi.
HDP’DEN CHP’YE SICAK MESAJ
Bazı CHP’lilerin ittifak için adres gösterdiği HDP’de de resmi bir açıklama yok bu konuda ancak Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen önceki gün katıldığı bir TV programında yerel seçimlerde CHP’den aday olmaya hazırlanan kişilerin önce kendileriyle görüştüklerini açıkladı. Bilgen, şunları söyledi: “Yerel seçimlerde, genel merkezlere rağmen ittifaklar oluşur. Böyle sinyaller var. CHP’den aday olmak isteyenler bizim il örgütlerimizle temas kuruyorlar. Birlikte olunca kazanıyorsak neden kaybedelim. Bunun bir mantığı yok”
SP TEK BAŞINA GİRECEK
24 Haziran’a Millet İttifakı çatısı altında giren SP’de ise yerel seçim için şimdilik ittifaka sıcak bakılmıyor. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün yaptığı açıklamada “Mahalli seçimlerde herkes ister istemez tek başına seçime gidecektir. Onun için mahalli seçimlerde bir ittifak meselesi şu anda bizim gündemimizde yok” yanıtını verdi. (KARAR)
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