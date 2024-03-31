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Yerel seçimde oy kullanacaklar dikkat! Seçmene 'oltalama' uyarısı geldi!

31.03.2024 00:31
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Türkiye 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanırken, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi vatandaşları "oltalama" riskine karşı uyardı. Yapılan açıklamada "Seçmen Kaydı Bilgilerini Doğrulama, Seçmen Kaydı Sorgulama veya Oy Kullanacağınız Sandık Değişti gibi başlıklarla e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit ederek size ulaşan kişilere itibar etmemeniz önem arz etmektedir" denildi.

Yerel seçimde oy kullanacaklar dikkat! Seçmene 'oltalama' uyarısı geldi!

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gidiyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak.

OLTALAMA FAALİYETLERİNE DİKKAT

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de oy kullanacak vatandaşlar için kritik bir uyarıda bulundu. Ofis'ten yapılan açıklamada, sosyal medya platformları veya e-posta hesapları üzerinden e-Devlet Kapısı ismi ve görseli kullanılarak yerel seçimlerle ilgili "oltalama" faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seçmen Kaydı Bilgilerini Doğrulama, Seçmen Kaydı Sorgulama veya Oy Kullanacağınız Sandık Değişti gibi başlıklarla e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit ederek size ulaşan kişilere itibar etmemeniz, sizden talep edilen kişisel verilerinizi paylaşmamanız ve iletilen bağlantılara tıklamamanız bilgi ve iletişim güvenliğiniz açısından önem arz etmektedir. Seçmen kaydınız ve bilgileriniz için yalnızca e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr), e-Devlet Kapısı Mobil Uygulaması, secmen.ysk.gov.tr, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi (444 9 975) resmi kanallarına başvurunuz." (AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Seçim 2024
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