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Yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman yapılacak? İşte tarihler

21.12.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimler bir diğer adıyla belediye seçimlerinin ne zaman yapılacağı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere belediye seçimleri en son 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşmişti. Aradan geçen 3 yılın sonunda vatandaşlar bir sonraki seçim tarihlerini internet üzerinden, "Yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır?" şeklinde sorgulamaya başladı. İşte bir sonraki belediye seçimleri tarihleri

Yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman yapılacak? İşte tarihler

Yerel seçimlerin 31 Mart 2019'da tamamlanmasıyla, vatandaşlar bir sonraki seçimlerin tarihlerini sorgulamaya başladı. 2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenmiştir. Peki, yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman, kaç yılda bir yapılır? İşte tarihler

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir. Toplamda 13 parti seçimlerde yer alacak.

seçim zarfı

Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ilk turuda aynı gün gerçekleşecek.

seçim sandığı

Bir sonraki yerel seçimlerin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması bekleniyor.

seçim sandık

BELEDİYE SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır.

Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 Pazar günü yapılması beklenmektedir.

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