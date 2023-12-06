Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir? Yerel seçimlerde oy kullanma kriterleri neler?

Anayasanın 67. maddesinde yerel yönetimlerin karar organlarının seçim yapılarak değiştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 127. maddede yer alan ilk fıkrada ise halk oylamalarının eşit, serbest, gizli, genel oy açık sayım ve döküm kanunlarına uygun, tek dereceği olarak yapılmasının gereği ön görülmüştür. 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde oy verirken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır.

Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir?

Resmî açıklamalara göre 2024 yılı için Türkiye yerel seçimlerinin yapılacağı tarih 31 Mart 2024 olarak belirlenmiştir. Yapılan yerel seçimler ile her 5 yılda bir şu görevliler seçilir:

Belediye başkanı

Belediye meclis üyesi

Büyükşehir belediye başkanı

İl genel meclisi üyeleri

İhtiyar heyetleri

Muhtarlar

Yerel seçimlerde oy kullanmak için gerekli olan bazı koşullar vardır. Bunların başında oy verecek olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması koşulu gelmektedir. 18 yaşını doldurarak reşit olmuş olan ya da yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı olan her Türk vatandaşı oy kullanabilir.

Yerel seçimlerde kimler oy kullanamaz?

Türk vatandaşlığı bulunan ve 18 yaşını doldurmuş olan kişiler oy verebilir. Ancak Yüksek Seçim Kurulunun resmî internet sitesinde yer alan açıklamalara göre şu kriterleri bulunan kişilerin oy kullanma hakkı bulunur:

Haklarında kısıtlama kararı olan ve bu kararın kesinleştiği kişiler

Taksirli suçlar haricinde kasıtlı olan suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan hükümlü kişiler

Silah altında olan erler, kıta çavuşları ve onbaşılar ile askerî öğrenciler

MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) Adres Kayıt Sistemi’nde kaydı olmayanlar

Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar

Yerel seçimlerde oy kullanma kriterleri nelerdir?

5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde oy kullanacak kişiler için farklı durumlara göre bazı kriterler belirlenmiştir. Yerel seçimlerde oy kullanma kriterleri şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Yurt dışında yaşıyorsa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt sistemine kayıtlı olmak

Yurt dışından oy verilecekler yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunmak

Yeni evlenmiş ama henüz kimliğini yenilememiş kişiler evlenme cüzdanını beyan ederek oy kullanabilir.







