Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir? Yerel seçimlerde oy kullanma kriterleri neler?

Anayasanın 67. maddesinde yerel yönetimlerin karar organlarının seçim yapılarak değiştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 127. maddede yer alan ilk fıkrada ise halk oylamalarının eşit, serbest, gizli, genel oy açık sayım ve döküm kanunlarına uygun, tek dereceği olarak yapılmasının gereği ön görülmüştür. 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde oy verirken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır.
Resmî açıklamalara göre 2024 yılı için Türkiye yerel seçimlerinin yapılacağı tarih 31 Mart 2024 olarak belirlenmiştir. Yapılan yerel seçimler ile her 5 yılda bir şu görevliler seçilir:
Yerel seçimlerde oy kullanmak için gerekli olan bazı koşullar vardır. Bunların başında oy verecek olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması koşulu gelmektedir. 18 yaşını doldurarak reşit olmuş olan ya da yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı olan her Türk vatandaşı oy kullanabilir.
Türk vatandaşlığı bulunan ve 18 yaşını doldurmuş olan kişiler oy verebilir. Ancak Yüksek Seçim Kurulunun resmî internet sitesinde yer alan açıklamalara göre şu kriterleri bulunan kişilerin oy kullanma hakkı bulunur:
5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde oy kullanacak kişiler için farklı durumlara göre bazı kriterler belirlenmiştir. Yerel seçimlerde oy kullanma kriterleri şunlardır: