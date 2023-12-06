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Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir? Yerel seçimlerde oy kullanma kriterleri neler?

04.12.2023 22:13 | Son Güncelleme:
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Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için yerel yönetimlerin idareleri ve verimlilikleri son derece önemlidir. Bir bölgede yer alan şehir yönetimini ya da ilçe yönetimini seçebilmek için yapılan seçimlere yerel seçimler denir. Yerel yönetimlerin seçimleri yerel demokrasinin gelişmesinde de önemli bir yere sahiptir. Beş yılda bir, yargı denetimi ve gözetimi altında gerçekleştirilir.

Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir? Yerel seçimlerde oy kullanma kriterleri neler?

Anayasanın 67. maddesinde yerel yönetimlerin karar organlarının seçim yapılarak değiştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 127. maddede yer alan ilk fıkrada ise halk oylamalarının eşit, serbest, gizli, genel oy açık sayım ve döküm kanunlarına uygun, tek dereceği olarak yapılmasının gereği ön görülmüştür. 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde oy verirken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır.

Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir?

Resmî açıklamalara göre 2024 yılı için Türkiye yerel seçimlerinin yapılacağı tarih 31 Mart 2024 olarak belirlenmiştir. Yapılan yerel seçimler ile her 5 yılda bir şu görevliler seçilir:

  • Belediye başkanı
  • Belediye meclis üyesi
  • Büyükşehir belediye başkanı
  • İl genel meclisi üyeleri
  • İhtiyar heyetleri
  • Muhtarlar

Yerel seçimlerde oy kullanmak için gerekli olan bazı koşullar vardır. Bunların başında oy verecek olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması koşulu gelmektedir. 18 yaşını doldurarak reşit olmuş olan ya da yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı olan her Türk vatandaşı oy kullanabilir.

Yerel seçimlerde kimler oy kullanamaz?

Türk vatandaşlığı bulunan ve 18 yaşını doldurmuş olan kişiler oy verebilir. Ancak Yüksek Seçim Kurulunun resmî internet sitesinde yer alan açıklamalara göre şu kriterleri bulunan kişilerin oy kullanma hakkı bulunur:

  • Haklarında kısıtlama kararı olan ve bu kararın kesinleştiği kişiler
  • Taksirli suçlar haricinde kasıtlı olan suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan hükümlü kişiler
  • Silah altında olan erler, kıta çavuşları ve onbaşılar ile askerî öğrenciler
  • MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) Adres Kayıt Sistemi’nde kaydı olmayanlar
  • Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar

Yerel seçimlerde oy kullanma kriterleri nelerdir?

5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde oy kullanacak kişiler için farklı durumlara göre bazı kriterler belirlenmiştir. Yerel seçimlerde oy kullanma kriterleri şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Yurt dışında yaşıyorsa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt sistemine kayıtlı olmak
  • Yurt dışından oy verilecekler yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunmak
  • Yeni evlenmiş ama henüz kimliğini yenilememiş kişiler evlenme cüzdanını beyan ederek oy kullanabilir.

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