Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Yerel seçimlerde tam bir üstünlük sağlanamamıştır. Ne muhalefet ne de iktidar tam manada tatmin olmuştur. Bu sürecin çekişmeyle değil diyalogla götürülmesi önem taşıyor." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yerel seçim öncesinde gergin bir sürecin yaşandığını, seçim sonrasında da bu durumun sürdüğünü belirtti.

Bağımsız milletvekili olarak bazı önerilerde bulunmak istediğini dile getiren Yılmaz, Türkiye'nin toparlanabilmesi için zaman kaybetmeden yapılması gerekenleri sıraladı.

Bu kapsamda ilk olarak medya özgürlüğünün sağlanması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Medyanın mutlaka özgür ve adil olması lazım. Farklı siyasi görüşlerin medyada yer bulmaması esasen toplumun gelişmesi açısından ciddi manada sorun teşkil etmektedir." dedi.

Özgürlükler alanı ile demokrasinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Denge ve denetim konusunda ciddi sorunlar var. Bu konuda mutlaka yapısal düzenleme gerekir. Ekonomi ve üretimin güçlendirilmesi lazım. Türkiye'nin yatırım yapılabilir bir ülke olması, doğrudan yatırımların hızlı şekilde akıp gelmesi önem taşıyor. Toplumda kutuplaştırma ve ötekileştirmeye artık son vermek lazım." ifadelerini kullandı.