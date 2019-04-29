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"Yerel seçimlerde tam bir üstünlük sağlanamamıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2019 12:45 | Son Güncelleme

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz: - "Yerel seçimlerde tam bir üstünlük sağlanamamıştır. Ne muhalefet ne de iktidar tam manada tatmin olmuştur. Bu sürecin çekişmeyle değil diyalogla götürülmesi önem taşıyor"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Yerel seçimlerde tam bir üstünlük sağlanamamıştır. Ne muhalefet ne de iktidar tam manada tatmin olmuştur. Bu sürecin çekişmeyle değil diyalogla götürülmesi önem taşıyor." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yerel seçim öncesinde gergin bir sürecin yaşandığını, seçim sonrasında da bu durumun sürdüğünü belirtti.

Bağımsız milletvekili olarak bazı önerilerde bulunmak istediğini dile getiren Yılmaz, Türkiye'nin toparlanabilmesi için zaman kaybetmeden yapılması gerekenleri sıraladı.

Bu kapsamda ilk olarak medya özgürlüğünün sağlanması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Medyanın mutlaka özgür ve adil olması lazım. Farklı siyasi görüşlerin medyada yer bulmaması esasen toplumun gelişmesi açısından ciddi manada sorun teşkil etmektedir." dedi.

Özgürlükler alanı ile demokrasinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Denge ve denetim konusunda ciddi sorunlar var. Bu konuda mutlaka yapısal düzenleme gerekir. Ekonomi ve üretimin güçlendirilmesi lazım. Türkiye'nin yatırım yapılabilir bir ülke olması, doğrudan yatırımların hızlı şekilde akıp gelmesi önem taşıyor. Toplumda kutuplaştırma ve ötekileştirmeye artık son vermek lazım." ifadelerini kullandı.

Dış politikada revizyona gidilmesi önerisinde bulunan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir kere Mısır'la ilişkilerin normalleşmesi lazım. Arap ülkeleri içinde öncü ve ağırlığı olan bir ülke. Mısır'da rejim değişikliği ve ortaya çıkan kargaşayla ilgili söylenenler söylendi. Artık yeni bir sayfa açmak lazım. Suudi Arabistan ile siyasi tansiyonu düşürmek lazım. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri düzeltmek gerekiyor. Şam yönetimiyle ilişkileri mutlaka gözden geçirmek lazım."

Yılmaz, ABD ile siyasi tansiyonun düşürülmesi ve ortak çıkar alanlarına yoğunlaşılması, Avrupa Birliği ile ilişkilerin gelişmesini engelleyecek yaklaşımlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Öte yandan, yerel seçim sonuçlarını da değerlendiren Yılmaz, seçimlerde hiçbir siyasi partinin tam bir üstünlük sağlayamadığını ifade etti. Öztürk Yılmaz, "Ne muhalefet ne de iktidar tam anlamda tatmin olmuştur. Sürecin çekişmeyle değil diyalogla götürülmesi önem taşıyor. Bazı söylemler var; 'Türkiye ittifakı' veya başka ittifaklar... Şahsen benim anladığım, ülkenin çıkarlarında, ülke ve memleket konusunda ittifak etmektir. Bir kişi, bir şahıs veya herhangi bir düşüncenin etrafında ittifak etmek öyle kolay olmayabilir." diye konuştu.

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