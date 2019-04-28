HABER

"Yerel yönetim demokrasi anlayışımızı hayata geçireceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2019 17:14 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Belediyelerimizde yerel yönetim demokrasi anlayışımızı hayata geçireceğiz. Söz verdiğimiz gibi birlikte ve bir arada yöneteceğiz"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Belediyelerimizde yerel yönetim demokrasi anlayışımızı hayata geçireceğiz. Söz verdiğimiz gibi birlikte ve bir arada yöneteceğiz." dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Temelli ve Pervin Buldan, Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Ziyaret öncesi belediye binası önünde gazetecilere açıklama yapan Temelli, tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütlerini demokrasi ittifakında buluşmaya davet ettiklerini söyledi.

"Belediyelerimizde yerel yönetim demokrasi anlayışımızı hayata geçireceğiz. Söz verdiğimiz gibi birlikte ve bir arada yöneteceğiz." diyen Temelli, şunları kaydetti:

" 'Üreten biziz, yöneten de biz olacağız' demiştik. Şimdi yerelde iktidardayız. Sadece üretmekle kalmayacağız, iktidarda olmadığımız her yerde belediyeleri, yerel yönetimleri denetlemeye devam edeceğiz. Demokrasi ittifakında çağrımız aslında hakkımıza, barışa sahip çıkma çağrısıdır. O yüzden gelin yan yana duralım, omuz omuza verelim."

Buldan da Van halkının yerel seçimlerde iradelerine sahip çıktığını ifade etti.

PARTNER Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor! Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!
HDP'li Temelli: Muhalefeti 'demokrasi ittifakı'nda buluşmaya davet ediyoruzHDP'li Temelli: Muhalefeti 'demokrasi ittifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kara bulutlar dağılacak”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kara bulutlar dağılacak”
Anahtar Kelimeler:
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli Van ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler: Otel odasında evli adamı...

Olay sözler: Otel odasında evli adamı...

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması: Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonuna doğru Irak'a gidecek

Erdoğan'ın ziyareti için tarih verdi!

TBMM'de bu hafta

İki aylık ara sona eriyor! Bu hafta...

Bakan Çavuşoğlu Irak’ta

Bakan Çavuşoğlu Irak’ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.