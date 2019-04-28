HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Belediyelerimizde yerel yönetim demokrasi anlayışımızı hayata geçireceğiz. Söz verdiğimiz gibi birlikte ve bir arada yöneteceğiz." dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Temelli ve Pervin Buldan, Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Ziyaret öncesi belediye binası önünde gazetecilere açıklama yapan Temelli, tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütlerini demokrasi ittifakında buluşmaya davet ettiklerini söyledi.

"Belediyelerimizde yerel yönetim demokrasi anlayışımızı hayata geçireceğiz. Söz verdiğimiz gibi birlikte ve bir arada yöneteceğiz." diyen Temelli, şunları kaydetti:

" 'Üreten biziz, yöneten de biz olacağız' demiştik. Şimdi yerelde iktidardayız. Sadece üretmekle kalmayacağız, iktidarda olmadığımız her yerde belediyeleri, yerel yönetimleri denetlemeye devam edeceğiz. Demokrasi ittifakında çağrımız aslında hakkımıza, barışa sahip çıkma çağrısıdır. O yüzden gelin yan yana duralım, omuz omuza verelim."

Buldan da Van halkının yerel seçimlerde iradelerine sahip çıktığını ifade etti.

