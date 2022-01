Yerlere kadar uzanan, şık duran ve sıcacık tutan uzun mont/kaban modelleri

Renkler yaz, kış demeden her zaman hayatınızda olmalı. Örneğin eskiden kış aylarında beyaz giymek doğru bulunmazdı. Şimdi ise her renk her mevsimde kullanılabiliyor. Kalıplaşmış kurallardan çıkarak tarzınızı kendiniz belirlemek istemez misiniz? Farklı renklerde, birbirinden şık mont ve kaban modelleri arasında seçim yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Sezonun trendi mont ve kaban modellerini öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte 2022 kış modasını yansıtan dış giyim ürünleri!

1. Şıklık arayanlara, Bianjesus Şişme Mont

3 farklı renk seçeneği bulunan şişme mont, ısınırken şık olmak isteyenler için güzel bir alternatif. Hafif konik kesimi sayesinde çan etekli görünüme sahip. %100 polyester kullanılarak elde edilen montun yumuşacık dokusunu çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok. Mont, belden bağlanan kemeri sayesinde bel oyuntusunu ortaya çıkardığı için "Şişme mont kilolu gösterir." ön yargısından kurtulabilirsiniz. Şişme montun yoğun tüylü kapüşonu ise sizi kar ve yağmur yağışından korurken tarz görünmenizi de sağlayabilir.

Yerlere kadar uzanan Bianjesus Şişme Mont'a sahip olmak istiyorsanız sizi böyle alalım.

2. Sadelikten yana olanlara, Orolay Şişme Mont

Geometrik desenlere sahip olan mont, farklı kesimi ile dikkat çekiyor. Sadelikten şaşmadan tarzınızda yenilik yaratmak istiyorsanız bu mont tam size göre! İki yönlü açma kapama fermuarı ve çıtçıt düğmeleri ile oldukça kullanışlı olduğu için soğuk kış günlerinde içinizi ısıtabilir. DKuş tüyü ile üretilen dış kaplaması, en soğuk günlerde bile sizi korur. Kıyafetlerinizi tamamlayan mont her tarza uyum sağlar, bedeninizi ince ve zarif gösterir. Üstelik montun birbirinden farklı 5 renk seçeneği mevcut.

Sadelikten yana olanların tercihi Orolay Şişme Mont'u satın almak istiyorsanız buraya tıklayın.

3. Yumuşacık dokulu kaban sevenlere, FOReverweihuajz Kaban

Pembe rengi sevenler, bu kaban tam size göre! Kalın dokusu ile içinizi ısıtan kaban, günlük ve gece kombinlerinizle uyum sağlar. Polar astarlı olduğu için en soğuk havalarda bile sıcacık kalmanıza yardım eder. Cilt dostu yapısı ile ciltte alerji ve rahatsızlığa neden olmaz. Geniş beden skalası sayesinde size en uygun ürünü rahatça bulabilirsiniz. Yerlere kadar uzanan kaban, oversize giyim tarzını yansıtmak için harika bir seçenek.

Soğuk havalarda sizi sıcacık tutacak olan FOReverweihuajz Kaban'ı sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Klasikten şaşmayanlara, Olcay Kaban

Siyahın asaletinden ve klasik giyim tarzından vazgeçmeyenler, bu kaban sizi yansıtıyor! Şal yaka modeli ile dikkat çeken kaban, bel kemeri sayesinde vücudunuza tam olarak oturur ve zarif görünmenizi sağlar. Birbirinden farklı tam 8 renk seçeneği ile her tarza hitap eden kaban, uygun fiyatıyla da kış için en iyi seçenekler arasında yer alır. İç astarı, soğuk havadan tamamen sağlar. Apolet detayları ise estetik bir duruş sergiler.

Diz altı modeli sayesinde uzun kaban arayanlar için uygun bir seçenek olan Olcay Kaban'a sahip olmak istiyorsanız sizi böyle alalım.

5. Farklı bir kapüşon tasarımı arayanlara, Bianjesus Mont

Estetik duruşuyla dikkatleri üzerine çeken Bianjesus Mont, en soğuk günlerde bile içinizi ısıtabilir. Belinde bulunan bağlanabilir ve ayarlanabilir kemeri sayesinde vücudunuzu sarar, zarif gösterir. Günlük hayatta tercih edebileceğiniz model, ördek tüyü ve polyester dolgusuna sahip. Özel tasarım kapüşon modeli ile tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Klasik modellerden sıkılıp farklı tarzda bir ürün arayışına girdiyseniz bu mont tam size göre! Diz altı boyu olan modelin, turuncu ve siyah renk seçenekleri de mevcut.

Farklı tasarımıyla dikkat çeken Bianjesus Mont'u sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

6. Canlı renklerden vazgeçemeyenlere, ShotOf Ivy Fire Kaban

Canlı renk tutkunları için özel olarak tasarlanan ShotOf Ivy Fire Kaban, klasik yakası ve kalın kuşak kemeri ile oldukça havalı bir duruş sergiler. Geniş kesimli model, büyük cepleri sayesinde kullanışlı olmasının yanı sıra iddialı ve hoş görünmenizi sağlar. Kaşe kaban, flanel kumaştan üretildiği için cildinize herhangi bir rahatsızlık vermez. İç astar ile sizi sıcacık tutar. Kaliteli yapısıyla da uzun yıllar kullanım olanağı sağlar.

Dikkatleri üzerine çeken ShotOf Ivy Fire Kaban'ı incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

7. Beyazın asaleti, Satsat Kaz Tüyü Mont

Beyazın asaletini tasarımına yansıtan mont, şıklık yarışında bir adım öne geçmenize yardım eder. Yoğun tüylü kapüşonu ile soğuk havalarda sıcacık kalmanızı sağlar. Kar tanesi dikişleri ile dikkat çeken mont, soğuktan korunurken asil görünmek isteyenler için iyi bir seçenek olabilir. Ördek tüyü dolgusu sayesinde sizi soğuklardan koruyan mont, ağır görünüşünün aksine oldukça hafif. Beyaz, pembe ve siyah renk seçenekleri ile her zevke uygun olarak üretilen tasarım, estetik düğmeleri ile dikkatleri üzerine çeker.

Beyazın asaletini yakalayan Satat Kaz Tüyü Mont'u sepete eklemek istiyorsanız sizi böyle alalım.

8. Oversize tarzını benimseyenlere, Vapur Tekstil Şişme Mont

Bu sıralar modaya yön veren oversize yani büyük beden giyinme modasına uyanlar için çok şık bir alternatif olan mont, birbirinden farklı 8 renk seçeneğine sahip. Özellikle spor giyinmeyi sevenlerin günlük hayatlarında tercih edebileceği model, uygun fiyatlı öneriler arasında yer alır. Standart beden ve oversize kesim olduğu için üzerinizde oldukça hoş durabilir. Soğuktan korunurken aynı zamanda tarz görünmek isteyenlerin tercihleri arasında yer alan mont, kapüşonu ve büyük dış cepleri sayesinde oldukça kullanışlı.

Stilinizi yansıtan Oversize Vapur Tekstil Şişme Mont'a sahip olmak istiyorsanız buraya tıklayın.

9. Kürk sevenlere, Leather Club Kaban

2022 / 2023 sezonu için üretilen kaban, asil güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeker. %100 alpaka kürkü kullanılarak tasarlanan kaban, soğuk havayla temasınızı tamamen keser. Ekoseli kumaş deseni ve krem rengi ile özel tasarım olan model, estetik bir duruş sergiler. Regular kalıbı ve geniş beden seçeneği ile ürün, klasik tarzı benimseyenler için çok şık bir alternatif olabilir. Gizli düğmeleri de bulunan kabanı ister düğmeleri kapatarak ister kemerle bağlayarak kullanabilirsiniz.

Asil duruşuyla kalpleri fetheden Leather Club Kürklü Kaban'ı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Fırfırlı cepleriyle dikkat çeken, Gizia Kaban

Bileklere kadar uzanan Gizia Kaban, tarzıyla dikkat çekmeyi sevenler için oldukça ideal bir tercih olabilir. Derin V yakalı modeli ve gül kurusu rengi ile tarzınızı yansıtmanıza yardım eden kaban, %80 yün kumaşı sayesinde soğuk havalarda sizi korur. Özel tasarım büyük fırfırlı cepleri, tarzınızda farklı bir çizgi yakalamanıza yardım eder. İçinde gizlenen tek çıtçıt düğmesi ile kapanan kabanda herhangi bir kemer bulunmuyor. Arkasında derin bir yırtmacı da bulunan model, günlük ve klasik kombinlerinizi tamamlar.

Fırfırlı cep modeliyle dikkat çeken Gizia Kaban'ı sepete eklemek istiyorsanız sizi böyle alalım.