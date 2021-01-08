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  4. Yerli aşıda sevindiren gelişme! Bu ay başlıyor

Yerli aşıda sevindiren gelişme! Bu ay başlıyor

08.01.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Yerli aşıda sevindiren gelişme! Bu ay başlıyor

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüs salgınına karşı geliştirilen yerli aşıda Faz-2 çalışmalarında gönüllülerin sağlık taraması devam ediyor. Faz-2 kapsamında aşının gönüllü uygulamasının bu ay içinde başlayacağı belirtildi.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı. Faz-1 çalışmalarında aşı uygulanan 44 gönüllüde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı bildirildi. Faz-2 çalışmaları ise 16 Aralık itibarıyla başladı.

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Aşıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, çok sayıda başvurunun yapıldığı merkezde gönüllülerin sağlık taramalarının devam ettiği öğrenildi. Şu an için 200 kişinin aşılanmasının planlandığı bildirildi. Gönüllülere yapılacak aşılamanın ise, Ocak ayı içinde başlayacağı belirtildi.

DHA

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