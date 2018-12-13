HABER

Yerli 'Casanova' Sakarya'da yakalandı! 14 kadını 200 bin TL dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 09:35 | Son Güncelleme

Ankara'da sosyal medya üzerinden ve çeşitli yollardan tanıştığı kadınlara, kendisini üst düzey bürokrat, müteahhit, sanatçı ya da iş adamı olarak tanıtan ve evlenme vaadi ile 200 bin TL dolandıran 'Casanova' lakaplı Mikail Ö. Sakarya'da yakalandı.

Ankara'da, kendini üst düzey bürokrat veya iş insanı olarak tanıtarak 14 kadını evlendirme vaadiyle 200 bin TL dolandırdıktan sonra kayıplara karışan 'Casanova' lakaplı Mikail Ö., polis ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu Sakarya'da yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mikail Ö., tutuklandı.

Ankara'da sosyal medyadan ve çeşitli yollardan tanıştığı kadınlara kendini üst düzey bürokrat, müteahhit, Kültür Bakanlığı'nda sanatçı ya da sanayici iş adamı olarak tanıtan ve evlenme vaadiyle 200 bin TL dolandıran 'Casanova' lakaplı Mikail Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bolu, Kocaeli ve İstanbul'da 3 ay saklandığı belirlenen Mikail Ö., polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.

casanova-3

Mikail Ö.'nün kendisinden şikayetçi olmak isteyen kadınlara, babasının emniyet müdürü olduğunu söyleyerek tehdit ettiği ve bu şekilde şikayetten vazgeçirdiği ileri sürüldü. 8'i dolandırıcılık olmak üzere 21 ayrı suç kaydı bulunan Mikail Ö., Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!
Dünya devi 2018'de en çok arananları açıkladıDünya devi 2018'de en çok arananları açıkladı
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trene çarptı: 4 ölü, 43 yaralı (2)- YenidenAnkara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trene çarptı: 4 ölü, 43 yaralı (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
casanova dolandırıcılık Ankara sakarya yerli casanova

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla ziyaretçilerini her mevsim ayrı güzellikle karşılıyor

Huzur arayanlar oraya akın ediyor

Dünya devi 2018'de en çok arananları açıkladı

Dünya devi 2018'de en çok arananları açıkladı

Dünyanın dört bir yanından sıra dışı kuşbakışı görüntüler

Dünyanın dört bir yanından sıra dışı kuşbakışı görüntüler

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç iddia: 5 yaşındaki çocuğa ameliyat sırasında oksijen yerine azot verildi!

Bu iddia doğruysa... 5 yaşındaki çocuğa oksijen yerine azot!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.