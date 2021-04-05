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Yerli koronavirüs aşısının yan etkisiyle ilgili önemli açıklama

05.04.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, üniversite bünyesinde geliştirilen yerli aşı adayının Faz 2 çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yıldız, "Faz 2'nin ikinci dozunda değerlendirme noktasındayız. İncelemelere göre, çok ciddi yan etki olmadı" dedi.

Yerli koronavirüs aşısının yan etkisiyle ilgili önemli açıklama

ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız, üniversitede geliştirilen yerli Covid-19 aşısı adayına ilişkin değerlendirmede bulundu.

YAN ETKİLERİ ÇİN AŞISINA BENZER

Prof. Dr. Yıldız, "Üniversitemizde yapılan yerli aşı adayının Faz 2'nin ikinci dozunda değerlendirme noktasındayız. Yaptığımız incelemelerde çok ciddi yan etki olmadı. Resmi veriler olmamakla birlikte baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı ve zaman zaman ilginçtir dişlerde ağrı, kandaki alerjiyi gösteren hücrelerin ılımlı artışı gibi ilacı kullanmayı kesmeye neden olunmayacak basit yan etkiler gördük. Bu durum Faz 3 aşısında daha da netleşecektir. Yerli aşının, Çin aşısının yan etkilerinden faklı olmadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE HANGİ AŞI DAHA GÜVENLİ?

Ülkede iki tür aşı uygulandığını kaydeden Prof. Dr. Yıldız, "Aşılar doğru şartlarda üretildiği sürece iyi bir şey. Çeşitlilik ne kadar çok olursa aşıda başarı sağlanır. Aşı çeşitliliği nedeniyle ayrımlara da gidilebilir. Gençlere bağışıklık daha güçlü oluşabildiği için inaktif aşı yapılır, yaşlılara yeni teknoloji olan mRNA aşısı yapılabilir. Yan etkileri çok iyi bilinmiyor. Yaşlılarda daha güçlü bağışıklık oluşturur. Elinizde yeter ki aşı olsun" dedi.

(DHA)

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