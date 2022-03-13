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Yerli otomobil TOGG, karlı yollara çıktı! İşte "paylaşmayan sadece ben kaldım" diyen TOGG'un ilgi çeken görüntüleri

13.03.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin büyük bir kısmı kar yağışının etkisi altındayken, TOGG'un Twitter hesabı üzerinden yerli otomobilin karlı yollara çıktığı görüntüler yayınlandı. Böylece yerli otomobil TOGG kendini karlı yollarda gösterdi. Yapılan paylaşımda, "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım" ifadesi de yer aldı.

Yerli otomobil TOGG, karlı yollara çıktı! İşte "paylaşmayan sadece ben kaldım" diyen TOGG'un ilgi çeken görüntüleri

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin büyük kısmını etkileyen kar ile birlikte ise TOGG'un Twitter hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yapıldı.

YERLİ OTOMOBİL TOGG, KARLI YOLLARDA!

Paylaşımda, yerli otomobilin karlı yollara çıktığı görüntüler yer aldı. "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım." ifadesi kullanıldı.

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Ayrıca "Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz." denildi.

ÜRETİM PLANLARINDA HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YOK

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, geçtiğimiz günlerde Togg'un üretim planlarında hiçbir değişiklik olmadığını belirterek, "Biz planlarımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda 4. çeyrekte, ekim sonu kasım başında tesisimiz seri imalata hazır hale gelecek. 2023'ün ilk çeyreğinde biz araçlarımızın lansmanını yapmış olacağız." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil
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