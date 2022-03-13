Yerli otomobil TOGG, karlı yollara çıktı! İşte "paylaşmayan sadece ben kaldım" diyen TOGG'un ilgi çeken görüntüleri

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin büyük kısmını etkileyen kar ile birlikte ise TOGG'un Twitter hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, yerli otomobilin karlı yollara çıktığı görüntüler yer aldı. "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca "Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz." denildi.
Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım????— Togg (@Togg2022) March 13, 2022
???? Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde,
❄️ -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında,
???? içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz.#USECASEMobility®#Togg pic.twitter.com/smnyf58jI2
Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, geçtiğimiz günlerde Togg'un üretim planlarında hiçbir değişiklik olmadığını belirterek, "Biz planlarımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda 4. çeyrekte, ekim sonu kasım başında tesisimiz seri imalata hazır hale gelecek. 2023'ün ilk çeyreğinde biz araçlarımızın lansmanını yapmış olacağız." demişti.
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