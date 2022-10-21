Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Yerli otomobil TOGG vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. TOGG fiyatı hakkında yapılan açıklamada, "Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. Peki yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG'un C-segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonları düşük ÖTV diliminde yer alacak.

Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan TOGG hakkında yaptığı açıklamada, "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de" ifadelerini kullandı. Özilhan, "Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" sözlerini de ekledi.

ÖTV dilimine göre hesaplama yapıldığında TOGG'un C-segment SUV modelinin 900 bin TL civarında olacağı öngörülüyor. TOGG seri üretiminin ekim itibarıyla seri üretime geçmesi planlanıyor. TOGG satışı ise 2023'ün mart ayında başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir."



