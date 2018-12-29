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Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 11:43 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katıldığı canlı yayına HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri de ilk kez yayınlandı. F-35'te gecikmeye olmayacağını belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 motorlarının ABD dışındaki tek bakım onarım merkezinin Eskişehir'de kurulmaya devam ettiğini söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'e yaptığı açıklamada "F-35 motorları için ABD dışındaki tek motor bakım onarım merkezi Türkiye'de olacak. Eskişehir'de kurulmaya devam ediyor" dedi.

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Geliştirme Programı, bilinen adıyla HÜRKUŞ teslimatlarının Türk Hava Kuvvetleri'ne yapılmaya başlandığını belirten Demir, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirilen HÜRKUŞ-C serisine de öz savunma sistemlerinin monte edildiğini belirtti.

İlk kez yayınlandı! İşte HÜRKUŞ-C

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı. Programda HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri de ilk kez yayınlandı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 projesinde bir gecikmenin olmadığını vurgularken, Anadolu Gemisi projesi, Akıllı Bomba teknolojileri ile milli ve yerli motor üretimi gibi kritik projelerle ilgili son bilgileri paylaştı.

İşte Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşmasından satır başları:

İşte Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşmasından satır başları:
"En önemli projeye birinci sırada milli muharip uçağı koyabiliriz. Hem ölçek, hem maliyet, hem teknolojik açıdan gereksinimleri gördüğümüzde. Bu tür projeler çok uzun vadeli projeler. Şimdi burada en büyük unsur kararlılık, süreklilik ve destek. Cumhurbaşkanımızın müthiş bir desteği var. "Savunma sanayii benim şahsi himayem altındadır" dediler.
Bir F-35, F22'nin tarihine baktığımızda yıllar sürdü. Bu uçak ne zaman hizmete girer dediğimizde, F-35 hizmete gireli çok oldu ama hala safha safha çok değişiklikler yapılıyor.
Biz 2023'te uçağımızın hazır hale gelmesini hedefliyoruz. Bu bütün unsurları haline gelmiyor. THK filosunda hizmet vereceği tarih 2024'ün sonu.
Aslında biz bütün projemizde olduğu gibi milli bir ürün geliştirmek istiyoruz. Jet motor teknolojisi dünyadaki en ileri teknolojilerden birisi. Biz kendi yerli unsurlarımızla milli bir proje başlattık. Ancak beklediğimiz tarihlerde motorun yetişmesi ve olgunlaşması için bir yabancı işbirliği de bizim için önemli. Bu yapı ile ilgili çeşitli şirketlerle görüştük. Rolls Royce de bir tanesi. Oldukça iyi mesafeler kat ettik. Ama bizim bazı olmazsa olmaz şartlarımız var. Bunun da başında, sürekliliği, devamlılığı, teknoloji kısıtlılığı olmaması gibi. Tam bir mutabakata vardığımız takdirde işbirliği için engel yok.
Bizim A, B, C planlarımız var ve olmalı. Bir milli motor geliştirmek üzere çalışmalarımız da başladı. Diğer firmalarla dirsek temasımız devam ediyor. Dünyada jet motor üreten ülke ve şirket sayısı çok kısıtlı.

F-35 PROJESİ

F-35 PROJESİ
Bir gecikme yok. Tartışmalar başladığı zaman aynı şeyi söylüyorduk. Onun neticesinde gördünüz uçak teslim edildi. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Bizim Malatya’da tesisler kuruluyor. F35 motorlarının Amerika’da bakım onarım tesisi var, ancak Amerika dışındaki ilk tesis Türkiye’de olacak. Bakım onarımları yapacak kabiliyet Eskişehir’de kurulmaya devam ediyor.
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yine başladılar sallamaya .
Her seçim dönemi olduğu gibi bu seçim döneminde de; milli uçaklarımız, milli gemilerimiz, milliye uzay araçlarımız, olacak, yapılacak, bitecek, hizmete girecek, cek cek, cak cak. Bir gün bu millet te akıllanacak
Ben birşey anlamadım,basından halikopter üretiyoruz,bir kaç ülkeye satacağız denildi,sonra efendim ABD motor vermedi,buna cihaz üretmek denmez,buna parçalar dışardan geliyorsa bünün neresi üretim oluyor. Yani haberlerin hiç bir inandırıcılığı kalmamiştır,sadece bir kandırmaca ve günü kurtarmadır. Ayrıca dikkat çeken şey sadece savaş üzerine yapılan araçların üretimi. Tek isteğim ülkemizin,artık bu şiddet ve savaş dili zihniyetinden kurtulmasıdır.
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