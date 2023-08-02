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Yerli ve yabancı turistler hayrete düştü! 1 saatte yarım ton...

02.08.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, 1 saatte yarım ton çöp çıkardı. Çöpleri gören yerli ve yabancı turistler ise hayrete düşürdü.

Bodrum Belediyesi tarafından “Denize en çok mavi yakışır” sloganıyla Yalıkavak sahil şeridinde deniz dibi temizliği yapıldı.

10 dalgıç tarafından 1 saat boyunca deniz dibindeki çöpler temizlendi.

Çıkan çöpleri gören yerli ve yabancı turistler gözlerine inanamadı.

1 saatte yarım ton çöp çıkaran belediye dalgıç ekipleri, denizden en çok araç lastiği çıkardı.

Aynı zamanda pet, cam şişelerin yanı sıra cep telefonu ve birçok katı atık da denizden çıktı.

Deniz kıyısına getirilen çöpler, daha sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ayrıştırılarak geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Deniz dibi temizliğinin yanı sıra deniz yüzeyi temizleme aracı da deniz üzerindeki çöpleri temizledi.

Deniz altı kamerasıyla çekilen görüntülerde deniz dibinin kirliliği ise gözler önüne serildi. (İHA)

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