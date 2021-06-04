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Yeni iPhone’lar daha büyük bir pile sahip olacak

04.06.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’den gelen yeni bir söylentiye göre iPhone 13 mini 2.406 mAh pile, iPhone13 ve 13 Pro 3.095 mAh pile sahip olacak. iPhone 13 Pro Max ise 4.352 mAh kapasiteye sahip olacak.

Yeni iPhone’lar daha büyük bir pile sahip olacak

iPhone 13’ün yeni iç tasarımı daha büyük pilleri mümkün kılacak. Mart ayında analist Ming-Chi Kuo, yerden tasarruf sağlayan yeni bir tasarımın 13 serisinde daha büyük pillerin önünü açacağını söyledi. SIM kart yuvasının anakartla entegre olacağı ve ön optik modüllerin kalınlığının da azaltılacağı iddia ediliyor. Daha büyük pillerin yeni telefonları mevcut modellerden biraz daha ağır hale getirmesi bekleniyor. Geçen yılın sonlarında, iPhone 13 serisinin, Apple’ın normal baskılı devre kartları yerine esnek devre kartlarını kullanmasına izin verecek yumuşak tahta pil teknolojisine sahip olacağı da bildirildi. Bu, sözde daha büyük hücrelere sığacak daha fazla alan yaratılmasına yardımcı olacaktır.

Nispeten, iPhone 12 mini 2.227 mAh hücreye sahip, iPhone 12 ve 12 Pro’nun her biri 2.815 mAh pile sahipken, iPhone 12 Pro Max 3.687 mAh kapasiteye sahip. Göreceli boyut kazanımları açısından, iPhone13 Pro Max, önceki modele göre %18 daha büyük bir pil ile lider durumda, kendisini Phone 13 ve 13 Pro (her biri yaklaşık %10’luk bir boyut artışına sahip) ve ardından iPhone13 Pro Max takip ediyor. iPhone12 mini’den yaklaşık %8 daha büyük bir pile sahip olan iPhone 13 mini olacak. Bu, iPhone 13 ailesinin iPhone 12 serisinden daha büyük hücrelerle donatıldığına dair ilk söylentiler değil, ancak ilk kez gerçek rakamlar alıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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