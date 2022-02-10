Yeryüzü Doktorları Çad'da 2021'de şifa dağıtmayı sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları, Çad'da bulunan sağlık merkeziyle geçen yıl binlerce mülteciye sağlık hizmeti ulaştırdı.

Yeryüzü Doktorlarından yapılan açıklamaya göre, dernek 2021 boyunca Sido Mülteci Sağlığı Merkezinde orta ve aşırı düzeyde beslenme yetersizliği yaşayan çocuklara beslenme sağlığı, hamile ve emziren annelere yönelik de sağlık hizmetleri verdi.

Merkeze erişimi olmayan kırsal bölgede yaşayan mültecilere ise mobil sağlık ekipleri ile ulaşan dernek, yıl boyunca 11 bin 648 beslenme muayenesi, 1187 beslenme tedavisi, 9 bin 431 birinci basamak sağlık hizmeti, hamile ve emziren annelere 2 bin 233 jinekoloji muayenesi ve 222 doğum hizmeti verdi.

Çad'da 12 bin 927 kişiye ilaç sağlayan ve 4 bin 470 kişiye laboratuvar hizmeti veren dernek, 4 bin 18 aşı, 7 bin 136 hijyen ve koruyucu malzeme dağıtımı yaptı.

Sağlık hizmetlerinin yanı sıra nafile ve vacip kurban operasyonları ile de 80 bin 7 kişiye kurban yardımı ulaştıran dernek, ramazan ayında 2 bin 401 kişinin gıda ihtiyacını karşıladı.

Dernek, temiz suya erişimi olanaklı kılmak amacıyla ülkede kuraklıkla mücadelenin en yoğun olduğu bölgelerde 11 su kuyusu açarak, 10 bin 873 kişinin faydalanmasını sağladı.

- "Günlük 1 doların altında gelire sahipler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Program Koordinatörü Yahya Tanrıkulu, 2013 yılının sonlarına doğru Orta Afrika krizi sebebiyle Çad'a göç eden 100 bin mültecinin ülkenin güneydoğusunda kurulan kamplarda yaşadığını belirtti.

Yahya Tanrıkulu, Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Çad ve komşu ülkelerde 623 binden fazla Orta Afrikalı mülteci bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sido kamplarında 2014 yılından bu yana nüfusun sürekli artış göstermesi, hijyen koşullarının yetersiz olması, bölgede sağlık koşullarının daha da kötüleşmesine neden oluyor. Pandeminin hayata olumsuz etkilerinin şiddetli hissedildiği bölgede, günlük 1 doların altında gelire sahip insanların temel sağlık hizmetlerine erişimi de oldukça güç durumda. Aynı zamanda yaşanan kuraklık ve iklim değişikliklerinin etkisiyle insani kriz günden güne artıyor. Yeryüzü Doktorları olarak Orta Afrika krizinden bu yana sağlık hizmetleri ile bölge halkına destek oluyoruz. Çad'ın Maro bölgesinde bulunan ve 50 bin mülteci barındıran Sido Mülteci Kampı'ndaki sağlık merkezimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede yeni doğan ve anne ölüm oranlarının yüksek seyretmesinden dolayı yeni bir anne-çocuk sağlığı ve doğum merkezi kuracağız. Sağlık ve temel ihtiyaçlar başta olmak üzere Afrika ülkelerine olan desteklerimizi güçlendirerek sunmaya devam edeceğiz."

