Meme ucundan gelen akıntıya dikkat! Meme kanserinin habercisi olabilir

Menopoza yaklaştığınızda, hormonal değişikliklerden dolayı her iki memeden kanlı olmayan bir sızıntının yaşanması oldukça yaygındır. Bu, süt kanallarının şişmesi ve tıkanması nedeniyle gerçekleşen iyi huylu (kanserli olmayan) bir durumdur. Papilloma adı verilen kanaldaki büyümeler sarı veya yeşil akıntıya neden olabilirler. Kendi kendinize muayene ettiğinizde çok küçük oldukları için hissedemeyebilirsiniz ancak bir doktora göründüğünüzde mamogram ile teşhis edilebilirler.

İngiliz DailyMail gazetesine konuşan doktor Kristi Funk, ''Memenizi sıktığınızda kahverengi, berrak su, yeşil, sarı gibi sıvı ile karşılaşırsanız görmezden gelebilirsiniz. Meme akıntısı genellikle beyazdır, ancak sarıdan yeşile, hatta kahverengiye kadar değişebilir. Genellikle küçük miktarlarda görülür. Sıkma ile ortaya çıkan boşalma, kistler ve hormon dengesizlikleri gibi iyi koşullardan meydana gelir. Ancak sıvı kendiğilinden ortaya çıkmışsa dikkat etmelisiniz'' diyor.

BEYAZ - SÜTLÜ AKINTI

Galaktore (memelerden süt gelmesi) kadınların yaklaşık yüzde 25'ini etkileyen bir durumdur. Bu durum genellikle anne sütünün üretimini uyaran hormon prolaktinindeki bir artıştan kaynaklanır, ancak antidepresanlar, tansiyon ilaçları ve anti-psikotikler gibi bazı ilaçlar da akıntıya neden olabilir.

KANLI - SİYAH AKINTI

Eğer memelerinizden kan geliyorsa, mutlaka bir hekime görünmelisiniz. Bazı nadir durumlarda, kanserli bir tümörün (tümör kan üretebilir) ve meme kanserinin erken belirtisinin bir işareti olabilir.

Memelerinizden düzenli olarak ve sıkmadan akıntı geliyorsa ve bu akıntı özellikle kanlı bir akıntıysa, kokuyorsa, göğsünüzde bir yumru varsa (şişkinlik gibi) başka semptomlarınız olabilir. Nadir olmasına rağmen, meme başı akıntısı meme kanseri belirtisi olabilir.

ERKEK MEMESİNDEN AKINTI GELMESİ

Erkekler de meme başı akıntısı yaşayabilir ve bu birçok faktöre bağlı olabilir. Sebeplerin çoğu kadınlarla aynıdır. Ergenlik hormon düzeylerindeki değişime bağlı olarak meme akıntısı yaşanabilir. Ve erkekler de kanal ektazisi, göğüs enfeksiyonları ve papillomalardan muzdarip olabilir