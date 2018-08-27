KADIN

Meme ucundan gelen akıntıya dikkat! Meme kanserinin habercisi olabilir

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 27.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

Meme ucu akıntısı kadınların yaklaşık yüzde 25'inde görülüyor, ancak bu akıntıların izlenmesi, dikkat edilmesi gerekiyor. Akıntılar, vücutta olağandışı bir şeyin işareti, erken başlayan bir meme kanserinin belirtileri olabilir.

Meme ucundan gelen akıntıya dikkat! Meme kanserinin habercisi olabilir

İngiliz DailyMail gazetesine konuşan doktor Kristi Funk, ''Memenizi sıktığınızda kahverengi, berrak su, yeşil, sarı gibi sıvı ile karşılaşırsanız görmezden gelebilirsiniz. Meme akıntısı genellikle beyazdır, ancak sarıdan yeşile, hatta kahverengiye kadar değişebilir. Genellikle küçük miktarlarda görülür. Sıkma ile ortaya çıkan boşalma, kistler ve hormon dengesizlikleri gibi iyi koşullardan meydana gelir. Ancak sıvı kendiğilinden ortaya çıkmışsa dikkat etmelisiniz'' diyor.

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İŞTE BİLMENİZ GEREKENLER...

SARI, GRİ VE YEŞİL AKINTI

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Menopoza yaklaştığınızda, hormonal değişikliklerden dolayı her iki memeden kanlı olmayan bir sızıntının yaşanması oldukça yaygındır. Bu, süt kanallarının şişmesi ve tıkanması nedeniyle gerçekleşen iyi huylu (kanserli olmayan) bir durumdur. Papilloma adı verilen kanaldaki büyümeler sarı veya yeşil akıntıya neden olabilirler. Kendi kendinize muayene ettiğinizde çok küçük oldukları için hissedemeyebilirsiniz ancak bir doktora göründüğünüzde mamogram ile teşhis edilebilirler.

BEYAZ - SÜTLÜ AKINTI

Galaktore (memelerden süt gelmesi) kadınların yaklaşık yüzde 25'ini etkileyen bir durumdur. Bu durum genellikle anne sütünün üretimini uyaran hormon prolaktinindeki bir artıştan kaynaklanır, ancak antidepresanlar, tansiyon ilaçları ve anti-psikotikler gibi bazı ilaçlar da akıntıya neden olabilir.

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KANLI - SİYAH AKINTI

Eğer memelerinizden kan geliyorsa, mutlaka bir hekime görünmelisiniz. Bazı nadir durumlarda, kanserli bir tümörün (tümör kan üretebilir) ve meme kanserinin erken belirtisinin bir işareti olabilir.

Memelerinizden düzenli olarak ve sıkmadan akıntı geliyorsa ve bu akıntı özellikle kanlı bir akıntıysa, kokuyorsa, göğsünüzde bir yumru varsa (şişkinlik gibi) başka semptomlarınız olabilir. Nadir olmasına rağmen, meme başı akıntısı meme kanseri belirtisi olabilir.

ERKEK MEMESİNDEN AKINTI GELMESİ

Erkekler de meme başı akıntısı yaşayabilir ve bu birçok faktöre bağlı olabilir. Sebeplerin çoğu kadınlarla aynıdır. Ergenlik hormon düzeylerindeki değişime bağlı olarak meme akıntısı yaşanabilir. Ve erkekler de kanal ektazisi, göğüs enfeksiyonları ve papillomalardan muzdarip olabilir

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Bazen erkekler, testosteronu azaltan prolaktinoma adı verilen hipofiz tümörlerini de geliştirebilirler. Semptomlar daha büyük göğüsler, sütsü akıntısı ve iktidarsızlığı içerebilir. Ve erkekler de meme kanserine yakalanabilir, semptomlar kadınlarla çok benzerdir (koltuk altlarında görünen sert topaklar dahil).

MEME KANSERİ NASIL ÖNLENİR?

Meme kanserinin nedenleri tam olarak anlaşılmadığından, tamamen önlenip önlenemeyeceği bilinmemektedir. Ancak en aza indirmek için yapabileceğiniz birkaç şey var:

Diyet ve yaşam tarzı

Kalp hastalığı, diyabet ve birçok kanser türü gibi birçok durumun önlenmesine yardımcı olacağı için düzenli egzersiz, sağlıklı ve dengeli beslenme tüm kadınlar için tavsiye edilir.

Yapılan çalışmalarda meme kanseri ve diyet arasındaki bağlantıya bakıldığında kesin bir sonuç bulunamadı ancak birçok yararları olduğu ortaya çıktı: sağlıklı kilo vermek, düzenli egzersiz, düşük miktarda doymuş yağ ve alkol.

Düzenli egzersizin, meme kanserine yakalanma riskinizi üçte bir oranında azaltabileceği de öne sürülüyor.

Menopoz döneminden geçtiyseniz, aşırı kilolu veya obez olmamanız oldukça önemlidir. Çünkü bu durum daha fazla östrojene neden olur, bu da meme kanseri riskini artırabilir.

Emzirme

Çalışmalar, emziren kadınların meme kanserine yakalanma olasılığının istatistiksel olarak daha az olası olduğunu göstermiştir. Sebepler tam olarak anlaşılamamıştır, ancak bunun nedeni, kadınların emzirirken, östrojen düzeylerinin sabit kalması ve düzenli olarak yumurtlayamamasıdır.

Hastalığı geliştirme riski yüksek olan kadınlar yaşa, ailesinin tıbbi geçmişine ve genetik testlerin sonuçları gibi faktörlere dikkat etmelidir.

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