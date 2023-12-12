Yeşil sahadaki skandalda VIP detayı! Faruk Koca'nın yanındaki saldırganlar kim diye merak edilirken akılalmaz iddia: "Yakın bağları vardır"

Dün akşam yeşil saha büyük bir skandala zemin oldu. Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen olay dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca, maç sonrası sahaya girip Meler'i yumruklarken saldırıya dahil olan iki kişinin kim olduğu da merak uyandırdı.

FARUK KOCA'NIN YANINDAKİ SALDIRANLAR HAKKINDA 'VIP' İDDİASI

Meler'in yanındaki saldırganların kim olduğu ve sahaya nasıl girdikleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın aktardığı detaylardaki VIP iddiası gündem yarattı.

"KULÜPLE YAKIN BAĞLARI VARDIR"

Ortaya çıkan detaylara göre saldırganlar stadyuma VIP'den taraftar olarak girdi. Uludağ, "VIP'den girdiyse kulüple yakın bağları vardır" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

K. Ç. ve Ş. Y. Ş. adlı şahıslar Faruk Koca'dan önce gözaltına alındı. Son olarak Koca ve diğer iki saldırgan adliyeye sevk edildi.

RUHSATLI SİLAH İDDİASI

Öte yandan saldırdıktan sonra "Beynim attı, gözüm karardı, ne olduğunu hatırlamıyorum" sözleriyle gündemde olan Faruk Koca hakkında da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fanatik gazetesi yazarı Umut Eken, Koca'nın sahaya girerken belinde ruhsatlı silah taşıdığını ifade etti.





