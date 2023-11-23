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Yeşil Sol Parti isim değişikliği için başvurmuştu! Yargıtay'dan 'HEDEP' kararı

23.11.2023 16:45 | Son Güncelleme:
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti'nin adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi kararını kabul etmedi. Başsavcılığın kararında, HEDEP olarak belirlenen parti kısa adının, kapatılan HADEP'i andırdığı, her iki partinin isminin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğu gerekçesine yer verildiği öğrenildi.

Yeşil Sol Parti isim değişikliği için başvurmuştu! Yargıtay'dan 'HEDEP' kararı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti'nin adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi kararını kabul etmedi.

Yeşil Sol Parti'nin, ismini HEDEP olarak değiştirmesi kararı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu tarafından incelenerek karara bağlandı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, HEDEP olarak belirlenen parti kısa adını, "devletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerde odak olması nedeniyle" temelli kapatılan HADEP'i andırdığı gerekçesiyle uygun görmedi.

Kararda, her iki partinin isminin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğunun ifade edildiği öğrenildi.

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