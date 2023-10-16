Yeşilçam efsanesi Bahar Erdeniz’in oğlu da oyuncu çıktı! Duyanlar çok şaşırdı

Yeşilçam'ın esmer güzeli Bahar Erdeniz, çekici güzelliği ve oyunculuğuyla kendi döneminde büyük ses getirmişti. Bir döneme damga vuran Erdeniz, 1971 yılında Mankenler Kraliçesi seçilerek birincilik tacının sahibi olmuştu.

Şimdilerde 73 yaşında olan Bahar Erdeniz, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

Her paylaşımı olay olan ünlü ismin oğlunun kim olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Bahar Erdeniz, henüz 16 yaşındayken Yalçın Erdeniz'le evlenip İsveç'e gitti, orada 1 yıl psikoloji okudu.

Fotomodellik tekliflerinin ardından birkaç defa podyuma çıkan Erdeniz, Türkiye'ye geri döndü ve eşinden boşandı.

Erdeniz, 1979 yılında eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile 2. evliliğini yaptı ve bu evliliğinden bir oğlu oldu. Bahar Erdeniz'in kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can Verel'den başkası değil.

Can Verel de annesinin izinden giderek oyuncu oldu. 1982 yılında İstanbul'da doğan Can Verel ailesinin tek çocuğudur.

Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim almıştır.

Birçok dizide rol alan oyuncu Yemin dizisinde hayat verdiği Kemal Tarhun karakteriyle tanındı.

Can Verel bu zamana kadar; Omuz Omuza, Hayat Güzeldir, Arka Sokaklar, Papatyam, İstanbullu Gelin, Sen Anlat Karadeniz gibi birçok projede yer aldı.