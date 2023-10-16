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Yeşilçam efsanesi Bahar Erdeniz’in oğlu da oyuncu çıktı! Duyanlar çok şaşırdı

16.10.2023 14:58 | Son Güncelleme:
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1971 yılında mankenler kraliçesi seçilen Bahar Erdeniz Yeşilçam filmleriyle hafızalarımıza kazındı. Şimdilerde 73 yaşında olan ünlü isim zaman zaman son haliyle gündem oluyor. Tarık Akan ve Kadir İnanır gibi usta isimlerde başrolde oynayan Erdeniz’in oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı. Ünlü ismin oğlunun kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Yeşilçam'ın esmer güzeli Bahar Erdeniz, çekici güzelliği ve oyunculuğuyla kendi döneminde büyük ses getirmişti. Bir döneme damga vuran Erdeniz, 1971 yılında Mankenler Kraliçesi seçilerek birincilik tacının sahibi olmuştu.

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Şimdilerde 73 yaşında olan Bahar Erdeniz, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

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Her paylaşımı olay olan ünlü ismin oğlunun kim olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Bahar Erdeniz, henüz 16 yaşındayken Yalçın Erdeniz'le evlenip İsveç'e gitti, orada 1 yıl psikoloji okudu.

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Fotomodellik tekliflerinin ardından birkaç defa podyuma çıkan Erdeniz, Türkiye'ye geri döndü ve eşinden boşandı.

Bahar Erdeniz SON HALİ 2

Erdeniz, 1979 yılında eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile 2. evliliğini yaptı ve bu evliliğinden bir oğlu oldu. Bahar Erdeniz'in kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can Verel'den başkası değil.

Bahar Erdeniz ve oğlu

Can Verel de annesinin izinden giderek oyuncu oldu. 1982 yılında İstanbul'da doğan Can Verel ailesinin tek çocuğudur.

CAN VEEREL ANNESİ

Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim almıştır.

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Birçok dizide rol alan oyuncu Yemin dizisinde hayat verdiği Kemal Tarhun karakteriyle tanındı.

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Can Verel bu zamana kadar; Omuz Omuza, Hayat Güzeldir, Arka Sokaklar, Papatyam, İstanbullu Gelin, Sen Anlat Karadeniz gibi birçok projede yer aldı.

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