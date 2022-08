Yeteri kadar temizlenmiyor! Temizlikte en dikkat etmeniz gereken 9 önemli bölge

Yeni temizlenmiş ev kokusu insana huzur veriyor. Temizlik yapmak zorlayıcı olsa da ardında bıraktığı görüntü bu zorlanmaya değiyor. Ancak yapılan dip köşe temizliklerde bile bazı noktalar atlanabiliyor veya temizliği yeterli seviyede yapılmayabiliyor. Oysa ki en önem vermemiz gereken temizlik bölgeleri arasında yer alıyor. Mikropların en fazla saklandığı yerleri öğrenmek ve onları detaylı olarak temizlemek için bu haberi okuyabilirsiniz.

OVMA PEDLERİ VE SÜNGERLER

Ovma pedini birkaç hafta dayanmasını sağlamak için içini dışa doğru çok fazla çevirmeyin. Her zaman nemli olan bu materyal, çok sayıda mikrop için potansiyel bir yaşam alanıdır. Bu nedenle kısa bir süre sonra atıp yenisini kullanmalısınız. Düzenli olarak dezenfekte etmek de başka bir harika seçenektir.

DUŞ LİFLERİ

İdeal olarak duş liflerinizi 15 günde bir temizlemelisiniz. Çok sıkıcı bir iş olabileceğinden en iyisi onları ılık su ve biraz havlu ile çamaşır makinesine atmaktır. Küfü gidermek için karbonat ve sirke mükemmeldir.

Sizi şaşırtacak olsa da, bilgisayarınız ve diğer aletler tuvaletinizden daha fazla kirlenebilir. Ancak bu, en azından yedi günde bir temizlememeniz gerektiği anlamına gelmez. İşte bir ipucu: Sifona bastığınızda kapağı aşağı indirin, böylece hiçbir şey etrafa sıçratmasın.

HAVLULAR

Evinizin köşelerini yeterince temizleyip temizlemediğinizi öğrenmek için kendinize havluları en son ne zaman yıkadığınızı sorun. Tıpkı giysiler veya çarşaflar gibi, ölü hücreler havlulara da yapışır, bu da bakteri ve mikroplar için açık bir alan anlamına gelir. Bu nedenle bunları üç günden fazla kullanmamak daha iyidir.

DİĞER BANYO BÖLGELERİ

Banyonuzun her yerini temizlemeniz gerektiğini pekiştirmek gereksiz görünebilir. Ancak mutlaka önce fayanslarla başlayın. Her duşta fayanslarınızı kurutursanız daha az kir birikecektir. Ayrıca sabunlukları, camı, aynaları ve genel olarak tüm yüzeyleri durulamalısınız.

ÇARŞAFLAR

Her gün duş almanıza veya banyo yapmanıza rağmen aynı çarşafları bir haftadan fazla kullanmamalısınız. Ölü deri hücrelerinin her gece çarşaflarınıza sürüldüğü gerçeğini düşünmelisiniz. Bunları her gün süpürürken, yıkayıcıya ılık su ve deterjan koymak doğru bir temizliği garanti edecektir.

ZEMİNLER

Zemin temizliğiniz görecelidir. Farklı odalarda gün içinde giren çıkanların sayısı sürekli değişkenlik gösterir. Tüy döken evcil hayvanlarınız bulunabilir ve zeminlerinizin daha fazla kirlenmesine neden olacak yağmurlu ve ıslak günler olabilir. Ortak alanlarda derinlemesine temizlik yapmak için bir haftadan fazla beklememelisiniz. Zeminlerinizi düzenli olarak temizleyin.

KAPI KOLLARI VE ANAHTARLAR

Kapı kolu ve anahtarlar gibi yaygın kullanılan ev eşyalarında bulunabilecek bakteri sayısı hakkında çok fazla düşünmek iyi değildir. Yeterince temizlemiyorsanız, orada kamp yapan birkaç mikrop kolonisinin bulunduğunu garanti edebiliriz. Güçlü dezenfektan türlerinden biri , izopropil alkoldür.

BİLGİSAYAR, FARE, UZAKTAN KUMANDA, CEP TELEFONU

Ellerinizi nereye koyarsanız koyun bakteri, mikrop veya küf bırakabileceğinizi veya daha da kötüsü onları alabileceğinizi anlayacaksınız. Son olarak, bu maddeleri temizlemek için haftada en az bir kez alkol kullanmanızı tavsiye ederiz.