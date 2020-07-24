Yeteri kadar uyumuyorsanız siz de risk altındasınız! Kalp krizi, şeker, obezite...

Stres, yaşam tarzı, psikolojik rahatsızlıklar, yoğun iş temposu ve teknolojik aletler gibi etmenler uyku düzenini etkileyerek yetersiz uyumanıza sebep olabilir. Siz uykusuz olduğunuzu hissetmeseniz bile vücudunuzun ihtiyacı olduğundan daha az süre uyumanız uzun vadede hayatınızı ve vücudunuzu etkileyen sonuçlara sebep olabilir. İşte yetersiz uykunun olumsuz etkileri...
DÜŞÜNCELERDE DALGINLIK VE KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ
Yetersiz uykunun belki de en büyük etkilerinden biri odaklanma problemleri yaşamak ve konsantrasyon güçlüğü çekmektir. Yetersiz uyku sonucu oluşan dalgınlık; işte, evde ve özellikle trafikte kaza ve yaralanma olasılıklarını artırarak sağlığınız açısından tehdit oluşturabilir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ZAYIFLAMASI
Yeterli bir uyku bağışıklık sistemi için en az sağlıklı beslenmek kadar önemlidir. Bağışıklık sisteminizin zayıflamasıyla birlikte vücudunuz virüslerin ve bakterilerin saldırısına karşı daha savunmasız hale gelir. Bu yüzden yeteri kadar uyumadığınız dönemlerde grip gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskiniz daha yüksek olur.
KALP KRİZİ RİSKİ
Yetersiz uyku sonucunda vücuttan salgılanan hormonlarda ve kimyasallarda artış olma eğiliminden dolayı kalp sağlığınız uzun vadede tehlikeye girebilir. En korkunç etkilerden biri olan kalp rahatsızlıklarına yakalanma ve kalp krizi geçirme riskinin, uykusunu yeterince almayan yani günde 6 saatten az uyuyan kişilerde diğer kişilere nazaran %48 daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
HAFIZA KAYBI
Bir gece bile uykusuz kalmak sizi daha dalgın ve daha unutkan biri haline dönüştürürken uzun vadede yaşanan uyku problemleri beyne kalıcı hasarlar verebilir. Yeterince uyumadığınız zaman beyindeki kan moleküllerinin sayısının artması hasara sebep olabilir. Bu da kısa ve uzun vadeli hafıza problemlerine sebep olabilir. Düzenli ve yeterli bir uyku ile beyin kendisini kolay algılamak ve yeni öğrenilen bilgileri hafızada kolay tutabilmek için yeniler.
ŞEKER HASTALIĞI RİSKİ
Vücudunuzun ihtiyacından daha az uyumanız, kandaki şeker miktarını dengeleyen insülin hormonunun salgılanmasını etkileyebilir. Yeteri kadar uyumayan insanların kan şekeri seviyeleri yükselir ve diyabet hastalığına yakalanma riskleri artar.
OBEZİTE RİSKİ
Uykusuzluk sonrası beyinden salgılanan bazı kimyasallar yeme bozukluklarına sebep olarak tok olduğunuz halde aşırı yeme eğilimi göstermenize sebep olabilir. Sonucu obeziteye kadar gidebilecek olan bu yeme bozuklukları, diyabet ve kalp hastalıkları gibi obeziteye bağlı birçok hastalığı da beraberinde getirebilir.
DEPRESYON RİSKİ
Listemizde yer alan olumsuz etkiler arasında tek psikolojik rahatsızlık olan depresyon da uykusuzluk yüzünden ortaya çıkabiliyor. Kronik uyku problemleri olan insanların duygu durum bozuklukları yaşaması ve depresyon, anksiyete, panik atak gibi hastalıklara yakalanma riskleri oldukça fazladır.
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