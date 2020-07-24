Yeteri kadar uyumuyorsanız siz de risk altındasınız! Kalp krizi, şeker, obezite...

Stres, yaşam tarzı, psikolojik rahatsızlıklar, yoğun iş temposu ve teknolojik aletler gibi etmenler uyku düzenini etkileyerek yetersiz uyumanıza sebep olabilir. Siz uykusuz olduğunuzu hissetmeseniz bile vücudunuzun ihtiyacı olduğundan daha az süre uyumanız uzun vadede hayatınızı ve vücudunuzu etkileyen sonuçlara sebep olabilir. İşte yetersiz uykunun olumsuz etkileri...

DÜŞÜNCELERDE DALGINLIK VE KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ

Yetersiz uykunun belki de en büyük etkilerinden biri odaklanma problemleri yaşamak ve konsantrasyon güçlüğü çekmektir. Yetersiz uyku sonucu oluşan dalgınlık; işte, evde ve özellikle trafikte kaza ve yaralanma olasılıklarını artırarak sağlığınız açısından tehdit oluşturabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ZAYIFLAMASI

Yeterli bir uyku bağışıklık sistemi için en az sağlıklı beslenmek kadar önemlidir. Bağışıklık sisteminizin zayıflamasıyla birlikte vücudunuz virüslerin ve bakterilerin saldırısına karşı daha savunmasız hale gelir. Bu yüzden yeteri kadar uyumadığınız dönemlerde grip gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskiniz daha yüksek olur.