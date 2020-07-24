HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yeteri kadar uyumuyorsanız siz de risk altındasınız! Kalp krizi, şeker, obezite...

Yeteri kadar uyumuyorsanız siz de risk altındasınız! Kalp krizi, şeker, obezite...

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.07.2020 10:05 | Son Güncelleme

Uzmanlar yetişkin bir insan için yeterli ve sağlıklı uyku süresinin günlük ortalama 8 saat olduğunu söylüyor. Çoğu insan ise hayatının bir bölümünde uyku problemleri ile karşı karşıya gelebiliyor. Uyku kalitesinin düşmesiyle birlikte yaşanan uykusuzluk probleminin yaşamımız ve sağlığımız açısından tehditleri neler? Yetersiz uykunun zararları nelerdir?

Yeteri kadar uyumuyorsanız siz de risk altındasınız! Kalp krizi, şeker, obezite...

Stres, yaşam tarzı, psikolojik rahatsızlıklar, yoğun iş temposu ve teknolojik aletler gibi etmenler uyku düzenini etkileyerek yetersiz uyumanıza sebep olabilir. Siz uykusuz olduğunuzu hissetmeseniz bile vücudunuzun ihtiyacı olduğundan daha az süre uyumanız uzun vadede hayatınızı ve vücudunuzu etkileyen sonuçlara sebep olabilir. İşte yetersiz uykunun olumsuz etkileri...

DÜŞÜNCELERDE DALGINLIK VE KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ

Yetersiz uykunun belki de en büyük etkilerinden biri odaklanma problemleri yaşamak ve konsantrasyon güçlüğü çekmektir. Yetersiz uyku sonucu oluşan dalgınlık; işte, evde ve özellikle trafikte kaza ve yaralanma olasılıklarını artırarak sağlığınız açısından tehdit oluşturabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ZAYIFLAMASI

Yetersiz uykunun yaşam üzerindeki olumsuz etkileri

Yeterli bir uyku bağışıklık sistemi için en az sağlıklı beslenmek kadar önemlidir. Bağışıklık sisteminizin zayıflamasıyla birlikte vücudunuz virüslerin ve bakterilerin saldırısına karşı daha savunmasız hale gelir. Bu yüzden yeteri kadar uyumadığınız dönemlerde grip gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskiniz daha yüksek olur.

KALP KRİZİ RİSKİ

Yetersiz uykunun yaşam üzerindeki olumsuz etkileri

Yetersiz uyku sonucunda vücuttan salgılanan hormonlarda ve kimyasallarda artış olma eğiliminden dolayı kalp sağlığınız uzun vadede tehlikeye girebilir. En korkunç etkilerden biri olan kalp rahatsızlıklarına yakalanma ve kalp krizi geçirme riskinin, uykusunu yeterince almayan yani günde 6 saatten az uyuyan kişilerde diğer kişilere nazaran %48 daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

HAFIZA KAYBI

Bir gece bile uykusuz kalmak sizi daha dalgın ve daha unutkan biri haline dönüştürürken uzun vadede yaşanan uyku problemleri beyne kalıcı hasarlar verebilir. Yeterince uyumadığınız zaman beyindeki kan moleküllerinin sayısının artması hasara sebep olabilir. Bu da kısa ve uzun vadeli hafıza problemlerine sebep olabilir. Düzenli ve yeterli bir uyku ile beyin kendisini kolay algılamak ve yeni öğrenilen bilgileri hafızada kolay tutabilmek için yeniler.

ŞEKER HASTALIĞI RİSKİ

Yetersiz uykunun yaşam üzerindeki olumsuz etkileri

Vücudunuzun ihtiyacından daha az uyumanız, kandaki şeker miktarını dengeleyen insülin hormonunun salgılanmasını etkileyebilir. Yeteri kadar uyumayan insanların kan şekeri seviyeleri yükselir ve diyabet hastalığına yakalanma riskleri artar.

OBEZİTE RİSKİ

Uykusuzluk sonrası beyinden salgılanan bazı kimyasallar yeme bozukluklarına sebep olarak tok olduğunuz halde aşırı yeme eğilimi göstermenize sebep olabilir. Sonucu obeziteye kadar gidebilecek olan bu yeme bozuklukları, diyabet ve kalp hastalıkları gibi obeziteye bağlı birçok hastalığı da beraberinde getirebilir.

DEPRESYON RİSKİ

Listemizde yer alan olumsuz etkiler arasında tek psikolojik rahatsızlık olan depresyon da uykusuzluk yüzünden ortaya çıkabiliyor. Kronik uyku problemleri olan insanların duygu durum bozuklukları yaşaması ve depresyon, anksiyete, panik atak gibi hastalıklara yakalanma riskleri oldukça fazladır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpeği kurtarmak isterken canından oldu Köpeği kurtarmak isterken canından oldu
Yüzme takip sistemi nedir? Plaj temizliği kontrol edilebilecek!Yüzme takip sistemi nedir? Plaj temizliği kontrol edilebilecek!
LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman?LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Filiz Akın ile oğlu sonunda kavuştu!

Filiz Akın ile oğlu sonunda kavuştu!

Dünyanın gözü orada! Kalabalık her geçen saniye artıyor

Dünyanın gözü orada! Kalabalık her geçen saniye artıyor

İlginizi Çekebilir

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göz dalmasının sebepleri meğer bunlarmış! Hep yanlış anlamlar yüklemişiz...

Göz dalmasının sebepleri meğer bunlarmış!

Kronik prostat tedavisinin altın kuralları

Kronik prostat tedavisinin altın kuralları

Dikkatli olmazsanız görme kaybı yaşarsınız! Herkes doğru yaptığını zannediyor ama..

Dikkatli olmazsanız görme kaybı yaşarsınız! Herkes doğru yaptığını zannediyor ama..

Yüzme takip sistemi nedir? Plajların temizliği kontrol edilebilecek!

Yüzme takip sistemi nedir? Plaj temizliği kontrol edilebilecek!

Tırnak üzerindeki beyaz noktaları hafife almayın! Meğer bu anlamlara geliyormuş...

Tırnak üzerindeki beyaz noktaları hafife almayın! Meğer bu anlamlara geliyormuş...

O grup da risk altında! En sık görülen kanser türlerine göre...

O grup da risk altında! En sık görülen kanser türlerine göre...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.