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Yeterli su içtiniz mi? Cevap için idrarınıza bakın!

28.04.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın her yerinde aynı rengin elde edilmesine yönelik renk referans sistemi sağlayan Pantone ile İskoç şişelenmiş su tedarikçisi Highland Spring, insanların genelde üstü kapalı konuştuğu vücudun sıvı alma ve boşaltma sisteminin iyi çalışıp çalışmadığını idrak etmeleri adına yeni bir idrar rengi skalası tanıttı.

Yeterli su içtiniz mi? Cevap için idrarınıza bakın!

Güçlerini birleştiren meşhur renk uzmanı Pantone ile su tedarikçisi Highland Spring'in 'sağlıklı çiş rehberi', idrarımızın rengini kontrol ederek vücudumuzun sıvı alımıyla ilgili doğal sağlık göstergeleri hakkında farkındalığımızı artırmayı amaçlıyor.

Bunun için de idrar renkleri, Pantone tonlarıyla eşleştiriliyor.

Yeni dijital renk paletine hidrasyonun 5 farklı göstergesine denk gelen ve beyazdan koyu sarıya uzanan 5 ton eklendi. Bunlara 'Highland Spring adımı, iyi hissetmek, yarı dolu bardak, kehribar evresi, kuraklık büyüsü' gibi isimler verildi.

ABD merkezli Pantone Renk Enstitüsü'nün Başkan Yardımcısı Laurie Pressman, "Çizelge, renklerin görsel dilinin, kendimizi sağlıklı şekilde sıvı almış şekilde tutup tutmadığımıza dair hızlı ve doğal iç görü sağlama göstergesi olarak nasıl kullanılabileceğine dikkat çekiyor" dedi.

Britanya'da OnePoll araştırma şirketinin 2 bin yetişkinle yaptığı anket, yüzde 40'ının sağlıklı yaşam için ne kadar su içmeleri gerektiği konusunda kafalarının karışık olduğunu ortaya koydu. Katılımcılar günde 7 bardak su içmeleri gerektiğini söyledi, ancak çoğu 5 bardakta kaldığını, yüzde 23'ü de 1-2 bardağı geçmediğini itiraf etti. Hatta 10'da biri bedensel egzersiz yaparken bile su içmediğini, 14'te biri yemek yerken suyu katık etmediğini dile getirdi. Yüzde 42'si 'günlük rutinlerinden sık sık saptığını', yüzde 15'i 'su içemeyecek kadar meşgul olduğunu' belirtti.

Buna karşılık beslenme uzmanı Lily Soutter, “Yeterince sıvı içmek ve gün boyunca sulu kalmak enerji, konsantrasyon, ruh hali ve hatta egzersiz performansı için önemli" uyarısını yaparak ekledi:

"Günlük su hedefimize ulaşmak, normal fiziksel ve bilişsel işlevleri sürdürmek için önemli. Vücudumuzun yüzde 70'i sudan oluşuyor, bu nedenle susuz kalmamak genel sağlığımız açısından önemli rol oynuyor."

Mesane ve bağırsak işlev bozuklukları konusunda klinik fizyoterapi uzmanı Diane Wootton da tuvalete çok sık gitmenin idrar torbası için kötü olabileceği uyarısında bulundu.

"Çıkmadan evvel tuvalete gitsem iyi olur" mantığıyla hareket edenlerin idrar torbalarını zayıflatma riskinin daha yüksek olduğunu, çünkü sık sık boşaltılan idrar torbasının asla normal seviyede dolmayacağını anlatan Wootton, "Gerilmezse zamanla zayıflar, o zaman da gerçekten sık sık tuvalete gitme ihtiyacı doğar" diyerek ekledi:

"Bir keresinde kısmen bu alışkanlık yüzünden günde 22 kez tuvalete giden bir hastam oldu."

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