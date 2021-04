Yeterli su içtiniz mi? Cevap için idrarınıza bakın!

Güçlerini birleştiren meşhur renk uzmanı Pantone ile su tedarikçisi Highland Spring'in 'sağlıklı çiş rehberi', idrarımızın rengini kontrol ederek vücudumuzun sıvı alımıyla ilgili doğal sağlık göstergeleri hakkında farkındalığımızı artırmayı amaçlıyor.

Bunun için de idrar renkleri, Pantone tonlarıyla eşleştiriliyor.

Yeni dijital renk paletine hidrasyonun 5 farklı göstergesine denk gelen ve beyazdan koyu sarıya uzanan 5 ton eklendi. Bunlara 'Highland Spring adımı, iyi hissetmek, yarı dolu bardak, kehribar evresi, kuraklık büyüsü' gibi isimler verildi.

