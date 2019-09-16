Yetersiz uyku Alzheimer riskini arttırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Lütfü Hanoğlu yaptığı açıklamada, özellikle öğrencilerin tüm çalışmalarından sonra kaliteli bir uyku uyumasının önemini anlattı.

Hanoğlu, uyku ve ders arasına farklı bir aktivitenin sıkıştırılmaması gerektiğini aktararak "Sebebi ise öğrenme sonrası direkt uykuya geçtikleri için öğrenilen bilgilerin hızla uzun belleğe transferinin mümkün olmasıdır. Dolayısıyla hatırlamaları bu anlamda daha kolay olacaktır. Yalnız araya başka bir bilgi girmemelidir" diye konuştu.

Hanoğlu, uykunun dinlendirici ve düzenleyici etkisi olduğunu vurgulayarak "Uykusuzluk öncelikle dikkat ve uyanıklığı sürdürebilme yeteneğinden başlayarak belleğe ilerleyen sonra tüm akli melekelere etki eden ciddi bozucu etkilere sahiptir. Organizmamız yaşanan uykusuzluğu hemen telafi etmeye çabalıyor. Kronik uykusuzluk durumlarında dikkat ve bellek üzerinden bilişsel performansımız belirgin biçimde düşüyor" bilgisini verdi.

Kronik uykusuzluk durumunun önemli sebeplerinden birinin de "uyku apne sendromu" olduğunu dile getiren Hanoğlu, şunları kaydetti: "Bu durumda kişi gece uykusu sırasında solunumunun durması sebebi ile bilinçli olmasa da uyanma atakları yaşıyor ve uyku derinleşip olması gereken tüm dönemleri ile gerçekleşemiyor. Bunun sonuçlarından biri dikkat ve uyanıklık sorunları iken, bir diğeri yukarıda bahsettiğimiz belleğin pekiştirme süreçlerinin etkilenmesine bağlı ortaya çıkan gerçek bir hafıza zayıflığı. Bu hastalarda yakın zamanda yaptığımız bir araştırmada Polisomnografi ile kanıtlanmış, gerçekten ciddi uyku apne sorunu olan insanların 'hızlanmış unutma'dan da muzdarip olduklarını gösterdik."