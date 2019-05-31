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Yetim ve öksüz çocuklara bayram hediyesi bisiklet dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 01:39 | Son Güncelleme

 AYDIN’ın İncirliova İlçe Kaymakamlığı tarafından Yetim ve Öksüz Çocuklara yönelik başlatılan proje kapsamında önce iftar yemeği verildi, ardından ise 30 çocuğa Ramazan Bayramı öncesi bisiklet hediye edildi.  İncirliova'da bir düğün salonunda yapılan İftar yemeğinde Vali Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ve Kaymakam Ediz Sürücü daire müdürleri ve Yetim ve Öksüz çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Yetim ve öksüz çocuklara bayram hediyesi bisiklet dağıtıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın İncirliova İlçe Kaymakamlığı tarafından Yetim ve Öksüz Çocuklara yönelik başlatılan proje kapsamında önce iftar yemeği verildi, ardından ise 30 çocuğa Ramazan Bayramı öncesi bisiklet hediye edildi.
İncirliova'da bir düğün salonunda yapılan İftar yemeğinde Vali Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ve Kaymakam Ediz Sürücü daire müdürleri ve Yetim ve Öksüz çocuklarla iftarda bir araya geldi. İncirliova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe tespit edilen yetim ve öksüz 30 çocuğa düzenlenen iftar yemeği sonrası bisiklet hediye edildi. Çocukların bisikletlerini Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü verdi.
ERKEN BAYRAM SEVİNCİ YAŞADILAR
Çocukların sevincine ortak olan Vali Yavuz Selim Köşger, “Biz yetim bir ümmetin evlatlarıyız. Yetimin başını okşamanın ne kadar değerli olduğunu ve onun saçını okşayana ne kadar mükâfat verileni bilen bir ümmetiz. Dolayısıyla bu yavrularımız bize emanettir. Şundan hiç kuşkunuz olmasın devletin eli her zaman onların üzerinde ve arkasında olacak. O yavrularımızı her zaman gözeteceğiz. Bu proje çocuklara biraz bayram sevincini erken yaşatacak. Şimdiden yavrularımızın Ramazan bayramları mübarek olsun" diye konuştu.
İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü’de, “Kaymakamlığımızca 2016 yılından buyana 30 evladımıza uyguladığımız projeyi 2019 yılında farklı bir ima kazandırarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan destek alarak yeniledik. Bugün ise bu 30 evladımıza Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından alınan bisikletlerini teslim etmek üzere buradayız. Bu vesile ile bir iftar programı tertip ettik ve Valimizde buraya teşrif etiler. Bugüne kadar kaymakamlığımız olarak yetim ve öksüz 66 çocuğa ulaştık. Devletimizin şefkatli elini kıymetli evlatlarımızın üzerinde her zaman hissettirmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
ÜZÜLEN EFE’YE BİSİKLET SÖZÜ
Bisiklet hediye edilen çocuklardan 7 yaşındaki Efe Kurnaz, kardeşine bisiklet verilip kendisine verilmeyince masada üzüntü içinde durmasına Vali Köşger duyarsız kalmadı. Bisiklet alamayan Efe için İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Ziftçi bisiklet sözü verdi. Vali Köşger ise “Eğer sen almazsan biz alırız" diyerek Efe’yi üzülmemesi için teselli etti.

FOTOĞRAFLI

Yetim ve öksüz çocuklara bayram hediyesi bisiklet dağıtıldıYetim ve öksüz çocuklara bayram hediyesi bisiklet dağıtıldıYetim ve öksüz çocuklara bayram hediyesi bisiklet dağıtıldıYetim ve öksüz çocuklara bayram hediyesi bisiklet dağıtıldı

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