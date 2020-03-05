Yetişkin filmlerinde yeni kategori: Koronavirüs

Dünya genelinde 3 binden fazla kişinin ölümüne sebebiyet veren koronavirüs (Covid-19) 90 bin kişiyi de enfekte etmiş durumda.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs şu sıralar bir çok yetişkin filmine de konu olmuş durumda. Filmlerden birinde enfekte bir hastanın peşine düşen doktor koronavirüslü bir kadın tespit ediyor. Daha sonra bu ikilinin arasında ateşli dakikalar yaşanıyor.

Buna benzer çok sayıda içerik yetişkin filmleri kategorisinde viral olmuş durumda. Ünlü yetişkin sitelerinden birinde koronavirüs konulu içerikler 112'ye yükseldi.

Bu filmlerden birinde oyuncu olarak boy gösteren aktörlerden biri insanların koronavirüsü gizemli buldukları için yetişkin içeriklerle harmanlandığını söylüyor.

