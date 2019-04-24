HABER

Yetiştirme yurdundan nikah masasına

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 22:29 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, aynı yetiştirme yurdunda büyüyen Kader Yalçı (24) ile Ertuğrul Karagül (24), Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın katılımıyla gerçekleşen törenle dünya evine girdi.

Yetiştirme yurdundan nikah masasına

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, aynı yetiştirme yurdunda büyüyen Kader Yalçı (24) ile Ertuğrul Karagül (24), Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın katılımıyla gerçekleşen törenle dünya evine girdi.
Kırıkkale’de, 13 yıl önce aynı yetiştirme yurduna yerleştirilen Kader Yalçı ile Ertuğrul Karagül, yıllar sonra hayatlarını birleştirme kararı aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayırsever kişilerin destekleriyle genç çift için ev tutuldu ve düğün hazırlıkları tamamlandı. Şehir merkezinde gerçekleştirilen düğün töreninde Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da yer aldı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Vali Yunus Sezer ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan yaptı.
ÇOCUKLUK AŞKINI UNUTMADI
2006 yılında yurda yerleştirilen Ertuğrul karagül, 3 yıl sonra Karabük'teki başka bir yetiştirme yurduna gönderildi. 18 yaşına kadar Karabük'te kalan Karagül, Kırıkkale'ye tekrar gelerek çocukluk aşkını buldu. Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika işçiliği yapmaya başlayan Ertuğrul Karagül ile Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrenimini sürdüren Kader Yalçı, yüzlerce davetlinin yer aldığı törenle dünya evine girdi.

FOTOĞRAFLI

Yetiştirme yurdundan nikah masasınaYetiştirme yurdundan nikah masasına

Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu! Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu!
Taşocağına verilen ÇED iptal edilince pişi yapıp dağıttılarTaşocağına verilen ÇED iptal edilince pişi yapıp dağıttılar
Yetiştirme yurdunda büyüyen çiftin masal gibi düğünüYetiştirme yurdunda büyüyen çiftin masal gibi düğünü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Valilikten 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

Anayasa Mahkemesi'nden 'sendika hakkı' kararı

AYM'den dikkat çeken 'sendika hakkı' kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.