Yetiştirme yurdundan nikah masasına

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, aynı yetiştirme yurdunda büyüyen Kader Yalçı (24) ile Ertuğrul Karagül (24), Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın katılımıyla gerçekleşen törenle dünya evine girdi.

Kırıkkale’de, 13 yıl önce aynı yetiştirme yurduna yerleştirilen Kader Yalçı ile Ertuğrul Karagül, yıllar sonra hayatlarını birleştirme kararı aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayırsever kişilerin destekleriyle genç çift için ev tutuldu ve düğün hazırlıkları tamamlandı. Şehir merkezinde gerçekleştirilen düğün töreninde Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da yer aldı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Vali Yunus Sezer ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan yaptı.

ÇOCUKLUK AŞKINI UNUTMADI

2006 yılında yurda yerleştirilen Ertuğrul karagül, 3 yıl sonra Karabük'teki başka bir yetiştirme yurduna gönderildi. 18 yaşına kadar Karabük'te kalan Karagül, Kırıkkale'ye tekrar gelerek çocukluk aşkını buldu. Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika işçiliği yapmaya başlayan Ertuğrul Karagül ile Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrenimini sürdüren Kader Yalçı, yüzlerce davetlinin yer aldığı törenle dünya evine girdi.

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