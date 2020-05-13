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Yetkililer uyardı: Bu araçları kullanmayın!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.05.2020 17:35 | Son Güncelleme

Takata markalı hava yastıkları için Avustralya Federal Otomotiv Endüstrisi Kurulu (FACI) otomobil sahiplerine önemli bir çağrıda bulundu. Kurul, Takata markalı hava yastığı kullanan otomobillerin kullanılmamasını istedi. Söz konusu otomobillerin sayısı ise bir hayli fazla.

Yetkililer uyardı: Bu araçları kullanmayın!

Takata markası BMW, Toyota ve Honda gibi pek çok otomobil üreticisine hava yastığı tedariği sağlıyordu. Fakat firmanın geçtiğimiz yıl bilançosu oldukça kötüleşti. Bu kötüleşmenin sonucunda Takata iflas etti. Fakat Takata markalı hava yastığı kullanan binlerce otomobil trafikte yer almaya devam etti. Pek tabi araçların trafiğe çıkmasında herhangi bir sorun yoktu; tabi böylesine ciddi sorunlar yaşamasalardı.

OTOMOBİLLERİN HAVA YASTIĞI SORUNLU ÇIKTI

Avustralya Federal Otomobil Endüstrisi Kurulu'na göre Takata markalı hava yastıklarının bazılarında oldukça büyük bir sorun var. Bu sorun yüzünden hava yastıkları devreye girdiğinde fırlayan küçük metal parçalar ölümcül kazalara sebep olabilir. Öyle ki sorun o kadar ciddi ki kurul, bazı otomobillerin kullanılmaması için sürücüleri uyarmış durumda. Kullanılmaması gereken bazı otomobil markaları ve modelleri ise şöyle:

İŞTE HAVA YASTIĞI SORUNU YAŞAYAN OTOMOBİLLER

  • 1998-2000 Honda Accord
  • 1998-2000 Honda CR-V
  • 1997-1999 Toyota RAV4
  • 1997-2000 Mitsubishi Lancer
  • 1997-2000 Mitsubishi Mirage
  • 1997-2000 Mitsubishi Pajero
  • 1997-2000 E46 BMW 3-Serisi

Kurulun açıklamalarına göre bu araçların 70 bini şu an trafikte. Otomobillerin 68 bini ise sadece Victoria eyaletinde bulunuyor. Otomobillerin üzerindeki uyarının kalkması için ise Takata markalı hava yastıklarının değiştirilmesi şart. Yani Avustralyalı otomobil sürücülerine yine tamirhane yolu gözüküyor.

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