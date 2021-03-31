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  4. Yetkilileri göreve çağırma şekli şaşkına çevirdi! Yola penis şekli çiziyor

Yetkilileri göreve çağırma şekli şaşkına çevirdi! Yola penis şekli çiziyor

31.03.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Essex'de bir grafiti sanatçısı yoldaki çukurlara dikkat çekmek ve yetkilileri göreve çağırmak için ilginç bir yola başvurdu. Çukur gördüğü her yere penis şekli çizen sanatçı, yaklaşık bir ay içinde çukurların doldurulması nedeniyle penis grafitisinin amacına hizmet ettiğini söylüyor.

Yetkilileri göreve çağırma şekli şaşkına çevirdi! Yola penis şekli çiziyor

İngiliz olduğu tahmin edilen bir grafiti sanatçısı, gördüğü her çukurun ya da bozuk yolun üzerine sprey boyayla dev bir penis şekli çizerek çukur sorununu çözmeyi umuyor.

AMACINA ULAŞTI

Essex İlçe Meclisini harekete geçirmek için Harlow ve Essex çevresindeki yollarda penis şekli çizen sanatçının kimliği bilinmese de amacına ulaşmış görünüyor. Yetkililer hızla çukurları kapatma telaşında.

''MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ AMA...''

Şekillerin yanına ''beni düzelt" şeklinde bir de yazı yazan sanatçıya, yetkililer de sessiz kalmadı. Essex İlçe Meclisi sözcüsü, ''Dikkatimizi çukurlara çeken insanları memnuniyetle karşılıyoruz ve bu tür yaratıcı yaklaşım ülkenin diğer bölgelerinde de ortaya çıktı ancak çukur sorunlarını çözmek için erkek anatomisinin bir parçasını çizmek yasalara aykırı diyebilirim'' şeklinde konuşuyor.

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