Yetkilileri göreve çağırma şekli şaşkına çevirdi! Yola penis şekli çiziyor

İngiliz olduğu tahmin edilen bir grafiti sanatçısı, gördüğü her çukurun ya da bozuk yolun üzerine sprey boyayla dev bir penis şekli çizerek çukur sorununu çözmeyi umuyor.

AMACINA ULAŞTI

Essex İlçe Meclisini harekete geçirmek için Harlow ve Essex çevresindeki yollarda penis şekli çizen sanatçının kimliği bilinmese de amacına ulaşmış görünüyor. Yetkililer hızla çukurları kapatma telaşında.

''MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ AMA...''

Şekillerin yanına ''beni düzelt" şeklinde bir de yazı yazan sanatçıya, yetkililer de sessiz kalmadı. Essex İlçe Meclisi sözcüsü, ''Dikkatimizi çukurlara çeken insanları memnuniyetle karşılıyoruz ve bu tür yaratıcı yaklaşım ülkenin diğer bölgelerinde de ortaya çıktı ancak çukur sorunlarını çözmek için erkek anatomisinin bir parçasını çizmek yasalara aykırı diyebilirim'' şeklinde konuşuyor.



