HABER

"Yetkim; İrlanda'da barışı, istikrarı ve tek pazarın bütünlüğünü korumak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 17:36 | Son Güncelleme

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier: - "Yeni İngiltere hükümeti, Brexit anlaşmasında tedbir maddesini kaldırmamızı istiyor. Bunun kabul edilemez olduğunu anladığınıza eminim. Benim yetkim açık; İrlanda'da barışı, istikrarı ve tek pazarın bütünlüğünü korumak" - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Biz düzenli bir çıkıştan yanayız"

BERLİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Brexit anlaşmasında "tedbir maddesinin kaldırılması" konusundaki talebiyle ilgili "başarı şansı" görmediğini söyledi.

Barnier ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin'deki görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Mevcut belirsizliğe bir son vermek istiyoruz." diyen Barnier, "Yeni İngiltere hükümeti, Brexit anlaşmasında tedbir maddesini kaldırmamızı istiyor. Bunun kabul edilemez olduğunu anladığınıza eminim. Benim yetkim açık; İrlanda'da barışı, istikrarı ve tek pazarın bütünlüğünü korumak." ifadelerini kullandı.

Barnier, İngiltere hükümetinin mevcut düşüncesine göre, tedbir maddesi konusunda bir çözüme nasıl ulaşabileceğini görmenin zor olduğuna işaret ederek, "Bu çok hassas ve zor bir aşama." dedi.

Sınır sorunu sürecini değiştirme konusunda çözüm bulunamadığında topun Birleşik Krallık tarafında olduğunu vurgulayan Barnier, konunun ideolojik olmadığını aksine AB'deki tüketicilerinin güvenliği olduğuna dikkati çekti.

Barnier, "Bir örnek vermek gerekirse; bir inek ya da domuz Birleşik Krallık sınırlarından kontrolsüz olarak İrlanda'ya girdiğinde, otomatik olarak bu Almanya piyasasına da girmiş demektir. Bizim bu ineğin sağlığı konusunda kontrolümüz bulunmalı." ifadelerini kullandı.

- "Biz düzenli bir çıkıştan yanayız"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere'nin AB'den çıkma kararına üzüldüklerini ancak karara saygı duyduklarını belirterek, düzenli bir çıkış istediklerini söyledi.

Birleşik Krallık tarafından geçen hafta sunulan önerinin, daha öncekine göre bir adım ileri bir öneri olduğunu belirten Maas, "Biz düzenli bir çıkıştan yanayız." dedi.

Maas, İrlanda'da sınırın gerekliliğine vurgu yaparak, iç piyasaların korunmasının öneminin de altını çizdi.

- Tedbir maddesi

"Tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına, Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

'Söz konusu madde, İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor.

PARTNER Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi
Şehit Dinçer’in eşine acı haber ulaştıŞehit Dinçer’in eşine acı haber ulaştı
Edirne Belediyesinde ’haciz’ tartışmalarıEdirne Belediyesinde ’haciz’ tartışmaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas basın toplantısı Brexit anlaşması tedbir maddesi

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

Beğeni toplayan not! 'Dünyayla seviş...'

Beğeni toplayan not! 'Dünyayla seviş...'

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askerlik yerleri açıklandı

Askerlik yerleri açıklandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan IMF açıklaması

CHP'den IMF açıklaması

Adana'da İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

Son dakika: Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın

Metrobüs durağında yangın paniği!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

Bakanlık duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

Son dakika: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz ile ilgili yeni bir soruşturma başlattı

15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.