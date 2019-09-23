"Yetkim; İrlanda'da barışı, istikrarı ve tek pazarın bütünlüğünü korumak"

Barnier, İngiltere hükümetinin mevcut düşüncesine göre, tedbir maddesi konusunda bir çözüme nasıl ulaşabileceğini görmenin zor olduğuna işaret ederek, "Bu çok hassas ve zor bir aşama." dedi.

"Mevcut belirsizliğe bir son vermek istiyoruz." diyen Barnier, "Yeni İngiltere hükümeti, Brexit anlaşmasında tedbir maddesini kaldırmamızı istiyor. Bunun kabul edilemez olduğunu anladığınıza eminim. Benim yetkim açık; İrlanda'da barışı, istikrarı ve tek pazarın bütünlüğünü korumak." ifadelerini kullandı.

Barnier, "Bir örnek vermek gerekirse; bir inek ya da domuz Birleşik Krallık sınırlarından kontrolsüz olarak İrlanda'ya girdiğinde, otomatik olarak bu Almanya piyasasına da girmiş demektir. Bizim bu ineğin sağlığı konusunda kontrolümüz bulunmalı." ifadelerini kullandı.

- "Biz düzenli bir çıkıştan yanayız"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere'nin AB'den çıkma kararına üzüldüklerini ancak karara saygı duyduklarını belirterek, düzenli bir çıkış istediklerini söyledi.

Birleşik Krallık tarafından geçen hafta sunulan önerinin, daha öncekine göre bir adım ileri bir öneri olduğunu belirten Maas, "Biz düzenli bir çıkıştan yanayız." dedi.

Maas, İrlanda'da sınırın gerekliliğine vurgu yaparak, iç piyasaların korunmasının öneminin de altını çizdi.

- Tedbir maddesi

"Tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına, Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

'Söz konusu madde, İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor.

