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YHT hattından kablo çalan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 15:27 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattından kablo çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerinin 9 Kasım Pazartesi günü düzenlediği önleyici kolluk devriyesi sırasında demiryolları hattında yapılan kontrollerde Pamukova İlçesi Turgutlu Mahallesi mevki’inde tren hattı kenarından elindeki çuvalları bırakarak kaçmaya çalışan bir şüpheli tespit etti.

YHT hattından kablo çalan şahıs tutuklandı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattından kablo çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerinin 9 Kasım Pazartesi günü düzenlediği önleyici kolluk devriyesi sırasında demiryolları hattında yapılan kontrollerde Pamukova İlçesi Turgutlu Mahallesi mevki’inde tren hattı kenarından elindeki çuvalları bırakarak kaçmaya çalışan bir şüpheli tespit etti. Kısa süreli kovalamanın ardından yakalanan 44 yaşındaki C.E.N. isimli şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince olay yerinde bulunan ve çevrede yapılan detaylı arama sonucunda YHT hattının 3 ayrı bölgesinde kesilerek çuvala konulmak üzere hazırlanmış 150 metre bakır kablo ile 1 adet keser ve 1 adet demir testeresi ele geçirildi.
Şüpheli C.E.N. jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan şüpheli tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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