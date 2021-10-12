Yıkamadan halı temizlemek mümkün! Hem pratik hem de ekonomik 5 etkili yöntem

Halı yıkamak oldukça meşakkatli bir iş. Neyse ki kirleri ve lekeleri temizlemek için sürekli halılarınızı yıkamanıza gerek yok! Yıkamadan halı temizleme yöntemlerini sizler için araştırdık. Bu yöntemler sayesinde halılarınız hem tertemiz olacak hem de kötü kokulardan kurtulacak. İşte bu yöntemler...
Halılarınızı temizlemek için halı şampuanı yerine Arap sabununu tercih edebilirsiniz. Bu yöntem hem daha etkili hem de çok daha ekonomik olacak:
Arap sabununun içerisine bir miktar su koyun ve karıştırın.
İçerisine bir bez batırın.
Bez ile halınızı bastırarak silin.
Halınızdaki zorlu kirleri ve lekeleri çıkarmada en etkili malzemelerden biri de mısır nişastası:
Bir paket mısır nişastasını lekelerin üzeri kapanacak şekilde serpin.
Beş dakika kadar bekleyin.
Beyaz sirke kullanarak halınızdaki lekelerden kolayca kurtulabilirsiniz:
Bir fincan beyaz sirke, bir çorba kaşığı bulaşık deterjanı ve 2 fincan su ile bir karışım hazırlayın.
Karışımı lekelerin olduğu yere güzelce sürün.
Amonyak ile halınızdaki lekeleri kolayca temizleyebilirsiniz. Özellikle yağ, mürekkep ve boya lekelerinden amonyak sayesinde kurtulabilirsiniz:
Amonyağı su ile inceleterek halınızdaki lekeleri temizleyebilirsiniz. Su ile inceltme işlemi halınızın yıpranmasını da önler.
Karbonat ev temizliğinde kullanılan en önemli malzemelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla halı temizlemek için de etkili bir ürün:
Karbonatı halınızın üzerine serpin.
Yarım saat kadar bekleyin.
Daha sonra elektrik süpürgesi ile süpürün.
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