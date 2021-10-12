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Yıkamadan halı temizlemek mümkün! Hem pratik hem de ekonomik 5 etkili yöntem

12.10.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halılar, evimizde en çok kirlenen ve lekelenen ürünlerin başında geliyor. Halılarınızı sık sık süpürüyor olabilirsiniz ama bu gereken hijyeni tam olarak sağlamaz. Bu nedenle halılarınızı özellikle havalar soğumadan önce derinlemesine temizlemeniz gerekir. Bu yazımızda halılardaki lekeler ve kirler için bazı temizleme yöntemlerinden bahsedeceğiz...

Yıkamadan halı temizlemek mümkün! Hem pratik hem de ekonomik 5 etkili yöntem

Halı yıkamak oldukça meşakkatli bir iş. Neyse ki kirleri ve lekeleri temizlemek için sürekli halılarınızı yıkamanıza gerek yok! Yıkamadan halı temizleme yöntemlerini sizler için araştırdık. Bu yöntemler sayesinde halılarınız hem tertemiz olacak hem de kötü kokulardan kurtulacak. İşte bu yöntemler...

  1. ARAP SABUNU İLE EKONOMİK TEMİZLİK

Halılarınızı temizlemek için halı şampuanı yerine Arap sabununu tercih edebilirsiniz. Bu yöntem hem daha etkili hem de çok daha ekonomik olacak:

  • Arap sabununun içerisine bir miktar su koyun ve karıştırın.

  • İçerisine bir bez batırın.

  • Bez ile halınızı bastırarak silin.

  • Su ile durulama yaptıktan sonra halıyı kuruması için bırakın.

  1. MUCİVEZİ PARLAKLIK İÇİN MISIR NİŞASTASI

Halınızdaki zorlu kirleri ve lekeleri çıkarmada en etkili malzemelerden biri de mısır nişastası:

  • Bir paket mısır nişastasını lekelerin üzeri kapanacak şekilde serpin.

  • Beş dakika kadar bekleyin.

  • Sirkeli su hazırlayarak halınızı silin.

  1. BEYAZ SİRKE SAYESİNDE LEKELERE SON

Beyaz sirke kullanarak halınızdaki lekelerden kolayca kurtulabilirsiniz:

  • Bir fincan beyaz sirke, bir çorba kaşığı bulaşık deterjanı ve 2 fincan su ile bir karışım hazırlayın.

  • Karışımı lekelerin olduğu yere güzelce sürün.

  • Biraz bekledikten sonra yumuşak bir bezle halınızı silin.

  1. AMONYAK İLE ZORLU LEKELERE ANINDA ÇÖZÜM

Amonyak ile halınızdaki lekeleri kolayca temizleyebilirsiniz. Özellikle yağ, mürekkep ve boya lekelerinden amonyak sayesinde kurtulabilirsiniz:

  • Amonyağı su ile inceleterek halınızdaki lekeleri temizleyebilirsiniz. Su ile inceltme işlemi halınızın yıpranmasını da önler.

  • Amonyağı halınızda yapacağınız genel silme işleminde de kullanabilirsiniz. Temizlik yapacağınız suya bir çorba kaşığı amonyak ekleyebilirsiniz.

  1. HER EVE LAZIM BİR TEMİZLİK MALZEMESİ: KARBONAT

Karbonat ev temizliğinde kullanılan en önemli malzemelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla halı temizlemek için de etkili bir ürün:

  • Karbonatı halınızın üzerine serpin.

  • Yarım saat kadar bekleyin.

  • Daha sonra elektrik süpürgesi ile süpürün.

  • Süpürdükten sonra halınızı duru su ile yavaş yavaş temizleyin.
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