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  4. Yıkılmayan hanedanlık! İlçede 64 yıldır aynı soyisim iktidarda! Başka soyisimli birini seçmiyorlar

Yıkılmayan hanedanlık! İlçede 64 yıldır aynı soyisim iktidarda! Başka soyisimli birini seçmiyorlar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.02.2024 11:19
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31 Mart seçimlerine yaklaşılırken ilgi çeken bir detay daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Of ilçesini 150 yıldır aynı ailenin yönetmesi gündem olmuştu. Bu kez de Trabzon'un bir diğer ilçesi Araklı kamuoyunda kendine yer buldu. Araklı da 1960'tan bu yana aynı aile tarafındna yönetiliyor. 64 yıllık sürede partiler değişti isimler değişti anacak soyisimler hep aynı kaldı. İşte detaylar...

Yıkılmayan hanedanlık! İlçede 64 yıldır aynı soyisim iktidarda! Başka soyisimli birini seçmiyorlar

Trabzon’un bilinirliliği yüksek ilçelerinden Of’u 150 yıldır aynı aile yönetmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. 1874 yılında kurulan ilçe belediyesinin ilk başkanı olan Sarıalizade Ömer Lütfü Bey bu görevi 52 yıl sürdürmesiyle başlayan gelenek 150 yıldır devam ediyor. 44 bin 527 nüfuslu ilçede belediye başkanı isimleri değişse de belediye başkanlarının soyadları hep 'Saral veya Sarıalioğlu' oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde 4 partiden çıkan belediye başkanı adaylarında sadece birinin soyadı farklı oldu. Of'un ardından ise gözler başka bir ilçeye çevrildi.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Trabzon Araklı
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