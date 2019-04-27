Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizler kinle, hasetle, hırsla, kıskançlıkla yola çıkmıyoruz, yıkmak için değil yapmak için geliyoruz." dedi.

Erbakan, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yeniden Refah Partisi Ankara 1. Olağan Kongresi'nde partililere hitap etti.

Partisinin 23 Kasım 2018'de kurulduğunu anımsatan Erbakan, Milli Görüş'ün koalisyon ortağı olduğu birinci 40 yıldan sonra, Milli Görüş'ün yüzde 50 artı 1 ile iktidar olacağı ikinci 40 yılın başladığını söyledi.

Erbakan, parti olarak güçlerinin samimiyet ve dava şuurundan kaynaklandığını dile getirdi. Çatışmak, intikam almak, kavga etmek için gelmediklerinin altını çizen Erbakan, "Bizler kinle, hasetle, hırsla, kıskançlıkla yola çıkmıyoruz, yıkmak için değil yapmak için geliyoruz. Yapılan yanlışları düzeltmek, eksikleri tamamlamak, hayırlı hizmetleri de kim yapmış olursa olsun takdir ve tebrik etmek için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, 94 ruhuna dönüş meselesiyle ilgili olarak da "Tek bir çaresi var, o da iktidar partisinin bütün mensuplarının gelip Yeniden Refah Partisi'ne katılmasıdır. Eğer 94 ruhuna dönmek istiyorsanız, gelin katılın." çağrısında bulundu.

