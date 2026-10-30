Yıl bitmeden para konusunda rahatlayabilirler! 5 burç için fırsat dönemi

Astrolog Helena Hathor, Akrep sezonundaki gökyüzü hareketlerinin finansal konuları ön plana çıkaracağını söylüyor. İşte Akrep sezonunda maddi açıdan şanslı olacak 5 burç.

1. BOĞA

Listenin ilk sırasında Boğa burcu bulunuyor. Hathor'a göre Boğalar bu dönemde uzun süredir bekledikleri önemli bir eşiği aşabilir. Astrolog, özellikle maddi konularda kalıcı etkiler yaratabilecek gelişmeler yaşanabileceğini öne sürüyor. Yatırımların karşılığını vermeye başlaması ya da daha yüksek gelir sağlayacak yeni bir iş fırsatının ortaya çıkması olası senaryolar arasında gösteriliyor.

2. TERAZİ

Akrep sezonunda maddi açıdan öne çıkan bir diğer burç Terazi. Astrolog Helena Hathor, Terazilerin uzun yıllar etkisini hissedebilecekleri finansal bir döneme girebileceklerini öne sürüyor. 9 Kasım'daki Akrep Yeniayı bu süreçte önemli bir dönüm noktası olarak gösteriliyor. 14 Kasım'da Terazi'nin yönetici gezegeni Venüs'ün ileri harekete geçmesiyle birlikte bekleme ve değerlendirme döneminin ardından harekete geçme zamanı gelebilir.

3. OĞLAK

Oğlaklar için Akrep sezonunun anahtar kelimesi “bağlantılar” olabilir. Hathor'a göre daha önce kurulan ilişkiler, Oğlakların farkında olmadığı bazı finansal kapıları açabilir. Eski bir iş arkadaşı, geçmişte birlikte çalışılan bir kişi ya da iş bağlantısı yeniden gündeme gelebilir. Özellikle 9 Kasım'daki Yeniay ile birlikte bu etkinin daha görünür hale geleceği öne sürülüyor.

Astrolojik yorumlara göre Oğlakların bu dönemde yaptıkları işi görünür kılmaları ve yeni insanlarla bağlantı kurmaktan kaçınmamaları önem taşıyor. Uzun zamandır gösterilen çabanın karşılığını almak için beklenmedik fırsatlar ortaya çıkabilir.

4. YENGEÇ

Yengeç burçları için ise geçmişten kalan maddi meseleler yeniden gündeme gelebilir. Birinden alınması gereken para, kapanmamış bir borç veya yarım kalmış finansal bir konu bu dönemde çözüme kavuşabilir. Hathor'a göre Yengeçler yalnızca ellerine geçebilecek paraya değil, mevcut kaynaklarını nasıl daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirebileceklerine de odaklanacak.

5. KOÇ

Listenin son sırasında Koç burcu yer alıyor. Koçların maddi fırsatı ise sevdikleri bir uğraştan gelebilir. Hathor'a göre Koçların üzerinde çalıştığı yaratıcı bir proje veya tutkuyla sürdürdüğü bir uğraş beklenmedik biçimde gelir getirmeye başlayabilir. Şimdiye kadar yalnızca keyif için yapılan bir işin ticari bir fırsata dönüşmesi mümkün olabilir.