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Yılan başına benziyor! Bu biberi gören şaşkına dönüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2020 16:51 | Son Güncelleme

Adıyaman'da yılan başına benzeyen sivri biber görenleri hayrete düşürdü. Besni ilçesindeki bir çiftçi tarafından bostandan alınan biber, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yılan başına benziyor! Bu biberi gören şaşkına dönüyor

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Sarıkaya köyünün Ahuri Mezrasında yılan başına benzeyen sivri bibere rastlandı. Haco Gülten, kendisine ait bostanda biber topladığı esnada şekli yılan başına benzeye biberi fark etti.

Yılan başlı biberi diğerlerinden ayıran Gülten, daha sonra bunu sosyal medyada paşlaştı. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği yılan başlı biber, ilgi odağı sosyal medyada oldu.

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Geçtiğimiz günlerde yine Adıyaman merkeze bağlı Akdere köyünde de yılan başına benzeyen biber görülmüştü.

İHA

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