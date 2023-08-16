Yılan gibiler! Sakın o burçlara yanlış yapmayın, sinsilikte kimse ellerine su dökemez

Aşk hayatında olduğu gibi sosyal ilişkilerde de zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Astrolojiye göre bazı burçlarla karakteristik özellikleri bakımından anlaşmak zor. Farkında olmadan yaptığınız bir davranış size pahalıya patlayabilir. En kindar ve sinsi burçlar belli oldu.

KENDİLERİNE YAPILAN HATALARIN SECERESİNİ TUTARLAR

Boğalar yaşadıkları olumsuzlukları unutmazlar. Kendilerine yapılan hataların seceresini tutarlar. Son derece kindarlardır. Yaşadıkları olumsuzlukları görmezden gelmez ve sivri dilleriyle karşılarındaki insanın canını acıtabilirler.

HESAPLAŞMA İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLERLER

Başaklar duygusaldır. Fakat bu özellikleriyle nedeniyle çabucak kırılabilirler. O an tepkisiz kalsalar da acımasız yanlarını bir süre sonra göstermeleri muhtemeldir. Başaklar, doğru anı bekler. Ve o an geldiğinde öfke patlaması yaşayacaklardır.

KÖTÜLÜĞE KÖTÜLÜKLE KARŞILIK VERİRLER

Duygusal yapısıyla bilinen bir diğer burç da Yengeçtir. Fakat Yengeçler, intikam almayı oldukça severler. Onlar, kötülük yapan insanların burnundan getirene kadar rahat etmezler.

