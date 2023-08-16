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    4. Yılan gibiler! Sakın o burçlara yanlış yapmayın, sinsilikte kimse ellerine su dökemez

    Yılan gibiler! Sakın o burçlara yanlış yapmayın, sinsilikte kimse ellerine su dökemez

    16.08.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Burçların karakter üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Astrologlar 3 burcun kindar ve sinsi oldukları konusunda hemfikir. Yapıları gereği maruz kaldıkları yanlışları unutmuyor ve bedelini ödetiyorlar. İşte en sinsi burçlar...

    Aşk hayatında olduğu gibi sosyal ilişkilerde de zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Astrolojiye göre bazı burçlarla karakteristik özellikleri bakımından anlaşmak zor. Farkında olmadan yaptığınız bir davranış size pahalıya patlayabilir. En kindar ve sinsi burçlar belli oldu.

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    KENDİLERİNE YAPILAN HATALARIN SECERESİNİ TUTARLAR

    Boğalar yaşadıkları olumsuzlukları unutmazlar. Kendilerine yapılan hataların seceresini tutarlar. Son derece kindarlardır. Yaşadıkları olumsuzlukları görmezden gelmez ve sivri dilleriyle karşılarındaki insanın canını acıtabilirler.

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    HESAPLAŞMA İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLERLER

    Başaklar duygusaldır. Fakat bu özellikleriyle nedeniyle çabucak kırılabilirler. O an tepkisiz kalsalar da acımasız yanlarını bir süre sonra göstermeleri muhtemeldir. Başaklar, doğru anı bekler. Ve o an geldiğinde öfke patlaması yaşayacaklardır.

    Yengeç Burcu Erkeğinin Dikkat Çeken 7 Özelliği

    KÖTÜLÜĞE KÖTÜLÜKLE KARŞILIK VERİRLER

    Duygusal yapısıyla bilinen bir diğer burç da Yengeçtir. Fakat Yengeçler, intikam almayı oldukça severler. Onlar, kötülük yapan insanların burnundan getirene kadar rahat etmezler.

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