Yılan, inci kefalini böyle yakaladı

Gevaş İskelesi'nde görev yapan tekne kaptanı Mesut Avcı, iskelede yolcu beklerken, kıyıda bir hareketlilik gördü. Kıyıya yanaşıp bakan tekne kaptanı Avcı, yaklaşık bir metre boyundaki yılanın, ağzıyla tuttuğu ve Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığını kıyıya yanaştırmaya çalıştığını gördü. Bu görüntüyü çok nadir gördüğünü belirten Avcı, hemen cep telefonuyla bu anı kayıt altına aldı. Yaklaşık 30 saniye olan görüntülerde, yılanın avladığı balığı kıyıdan yüzerek kayalıklara götürürken görülüyor.

'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYİ GÖRDÜM'

Mesut Avcı, "Teknenin üzerinde oturuyordum. Bir su sesi geldi. Aşağıya baktığımda bir yılan ağzında inci kefali tutmuş kıyıdan yuvasına doğru gidiyordu. Baktığımda baya bir şaşırdım. İlk defa böyle bir şeyi gördüm" dedi.



Kaynak: DHA

