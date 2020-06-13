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Yılan, köpeğe saldırdı! İşte o anlar...

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2020 09:22 | Son Güncelleme

Bursa'da yılan köpeğe saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken köpeğin sahibi Aurora Selin olayla ilgili "Video çekmeye başladığımda yılanın köpeğime saldırdığını gördüm ve ister istemez tedirgin oldum. Korkulacak bir şey olmadığını gördüm ve birkaç dakika içinde yılan gözden kayboldu" dedi.

Yılan, köpeğe saldırdı! İşte o anlar...

Bursa’nın Mudanya ilçesinde köpeklerini gezdiren Aurora Selin'in köpeğine yılan saldırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Aurora, panik yaşasa da soğukkanlılığını koruyarak olay yerinden uzaklaştı.

'İSTER İSTEMEZ TEDİRGİN OLDUM'

Aurora Selin, “Her gün köpekleri gezdirdiğim yerlerde karşıma yılan çıktı. Sonuçta doğa onların da evi ve yaz gelmesiyle yılanlarla karşılaşabiliriz. Ama video çekmeye başladığımda yılanın köpeğime saldırdığını gördüm ve ister istemez tedirgin oldum. Korkulacak bir şey olmadığını gördüm ve birkaç dakika içinde yılan gözden kayboldu" dedi.

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Kaynak: İHA

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