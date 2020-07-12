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Yılanlara aldırmadan yüzüyorlar! Boynuna ve koluna doladı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2020 16:15 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Antalya'da, yetişkinler, çocuklar tehlikeli ve yasak olmasına rağmen serinlemek için sulama kanalında serinledi. Kanalda sudan çıkarılan yılanı ise bir kişi önce boynuna, sonra koluna sardı.

Yılanlara aldırmadan yüzüyorlar! Boynuna ve koluna doladı

Hava sıcaklığının 34, hissedilenin ise 38 derece olduğu Antalya'da yetişkinler ve çocuklar, serinlemek için denizin yanı sıra, su kanallarını tercih ediyor. Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde tehlikeli ve yasak olduğu halde sulama kanallarına girenler, ilginç görüntüler oluşturuyor.

YILANI BOYNUNA VE KOLUNA DOLADI

Sulama kanalına gelen çocuklar, derinliği 2-3 metreye kadar çıkan suda doyasıya eğlendi. Çocukları görüntüleyen DHA kamerası, bir yılanın sudan çıkarılışına da tanıklık etti. Sudaki yılanı yakalayan Veli Yeşilova, daha sonra hayvanı başından tutarak sudan çıkardı. Yılanı yanındakilere gösteren Yeşilova, yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı boynuna ve koluna doladı. Kanalda yüzenler bir süre yere koyup izledikleri yılanı daha sonra tekrar kanala bıraktı.

yilan

Havanın sıcak, denizin ise uzak olmasından dolayı serinlemek için kanalı tercih ettiklerini söyleyen Veli Yeşilova, “Buradaki kişiler mahallemizin insanı. Birbirimizi tanıyoruz. Daha önce burası çok kirliydi. Yosun kaplıydı ama bir hafta önce belediye kepçeyle temizledi. Şimdi çok daha güzel oldu" dedi.

Ali Satılmış ise denizin uzak olmasından dolayı buraya yüzmeye geldiklerini belirterek, “Belediyeden buraya rampa yapmasını istiyoruz. Bizim için değil, çocuklar için istiyoruz. Allah korusun boğulurlar falan. Burası tehlikeli ancak derin olmadığı için giriyoruz" diye konuştu. (DHA)

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