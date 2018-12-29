Yılbaşı akşamı beslenmeye dikkat!

Yatmadan 2 saat önce yemek tüketiminin sonlandırılması gerektiğini belirten uzmanlar, bol su içmenin önemine dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, yılbaşı akşamında doğru beslenmeye dair önemli bilgiler verdi. YILBAŞI AKŞAMINA, HAFİF BİR KAHVALTI İLE HAZIRLANIN Akşam fazla miktar ve çeşitte besin tüketimi olacaksa güne hafif bir kahvaltı ile başlanmalıdır. Güne, kahvaltıda süt ve yulaf gevreği veya peynir, tam buğday ekmeği, domates-salatalıktan oluşan hafif kahvaltı seçenekleriyle başlayabilirsiniz. YILBAŞI SOFRALARININ SAĞLIKLI SEÇİMİ: HİNDİ Hindi, yağ oranı düşük yağlı etlerden biridir. Kolesterol içeriği az ve sindirimi daha kolaydır. B3 ve B6, çinko ve selenyum açısından zengindir. Yanında kırmızılahana, havuç, Brüksel lahanası, karnabahar gibi haşlanmış mevsim sebzeleriyle tabağınızı doldurursanız iyi bir seçim yapmış olursunuz. ŞARKÜTERİ VE KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ, YÜKSEK ORANDA KALORİ İÇERİYOR Dikkat etmeniz gereken diğer bir konu ise yardımcı yemekler-ara sıcaklar; salam, pastırma gibi şarküteri ürünleri, karides, kalamar gibi kabuklu deniz ürünleri ya da diğer mayonezli mezeler çok kalorilidir. Bunun yerine bir miktar peyniri tabağınıza alabilirsiniz. Kavun, kiraz domatesler, hindi füme ya da somon füme yemenize bu gecelik izin var. Peynirleri çeşitli baharatlar ve aromalı otlarla süsleyebilirsiniz, tahta şişlere geçirip sunabilirsiniz. Kepekli krakerler üzerine labne peynir sürebilir ya da ton balıklı, somonlu kanepeler hazırlayabilirsiniz. Mantarların içine peynir koyup hafifçe erimelerini sağlayıp ikram edebilirsiniz. Kabak ve patlıcanı yoğurtla karıştırarak yapılacak zeytinyağlılar hafif seçeneklerdir. Sadece dört seçenekle yetinmelisiniz.

Her sofranın olduğu gibi yılbaşı sofralarının da vazgeçilmezi olan salataları unutmamalısınız; birkaç çeşit hazırlayabilirsiniz. Marulla birlikte yapılacak mevsim salatasını süslemede nar kullanılması, hem görsellik hem de lezzet katacaktır. MİDENİZİ YORMAYACAK, HAFİF TATLILAR TERCİH EDİN Tatlı olarak ağır şerbetli tatlılar yerine midenizi çok yormayacak, hafif sütlü tatlılar da ya meyve tatlılarından tercih edebilirsiniz. Yapımı en kolay tatlılardan olan kabak tatlısı, aynı zamanda tam bir kış mevsimi tatlısıdır. Kabak tatlısı dışında tercihinizi ayva, armut gibi hafif meyve tatlılarından yana kullanmalısınız. Tatlınızı biriyle paylaşmak ise şahane bir tercih olur. Peki, 1 dilim ananas ve 1 muz ile oluşturulmuş meyve tabağına ne dersiniz? BOL SU İÇMEYİ UNUTMAYIN! İçki içildiğinde en büyük sorun vücudun susuz kalmasıdır. Yemek öncesinde, yemek ile birlikte ve gecenin ilerleyen saatlerinde, elinizde içki bardağı değil de su bardağınız olsun. Bol su tüketin. Yılbaşı gecesi gece geç saatlere kadar oturulacağı ve sürekli bir atıştırma halinde olunacağı düşünülürse daha fazla su içmelisiniz.

1.Alkol tüketilecekse alkol miktarı düşük, antioksidan içerikli içecekler tercih edilebilir.

2.Kuru yemiş tüketimi isteniyorsa E vitamini ve Q3 içeren fındık ve ceviz tüketimi tercih edilmeli yağ miktarları fazla olduğundan tüketimleri 1 avucu geçmemelidir.

3.Yatmadan 2 saat önce yemek tüketimi sonlandırılmalıdır. KRONİK HASTALIĞI OLANLAR, MUTLAKA UZMANA DANIŞMALI! Diyabet, kalp hastalığı, böbrek ve karaciğer gibi kronik hastalığı olan ve diyet tedavisi alan kişiler mutlaka diyetlerine devam etmeli yemek istediği besinleri diyetisyene danışarak diyetlerine eklemelidir. Ertesi gün ortaya çıkan hazımsızlık, şişkinlik gibi mide rahatsızlıklarının giderilmesi ve ertesi gün için yapılması gerekenler... Yılbaşı akşamı sağlıksız beslenme ve aşırı alkol tüketimi yeni yılın ilk saatlerinde mide kanaması, alkol koması, şeker ve tansiyon yükselmesi gibi sorunlara neden olabilir. Sağlıklı bir yılbaşı geçirmenin ve yeni yıla güzel bir başlangıç yapmanın yolu o gece dengeli ve ölçülü beslenmekten geçiyor. Tüketilen besin miktarı çok fazla olduğunda kilo korumanın devamı için ertesi gün egzersiz artırımına ve sebze- meyve ağırlıklı düşük kalorili bir beslenme tarzına devam edilerek bir önce ki gün alınan fazla kalori dengelenebilir.

BU ÖNERİLERE KULAK VERİN! -Mide ve sindirim sistemini rahatlatacak yöntemler... “1.Yılbaşı sonrasında ilk gün mideyi rahatlatmak için sindirimi kolay olan hafif yiyecekleri tercih edin.

2.Sabah yoğurt, meyve ve müsli veya bol yeşillik ile hafif bir kahvaltı hazırlayın.

3.Öğle yemeğini çorba veya hafif bir sandviçle öğün atlanmadan yapın.

4.Yağlı, kızartılmış yiyeceklerden ve karbonhidrat içeren pilav, makarna, simit gibi besinlerden kaçının. Bunların yerine evde mevsim sebzeleri ile hazırlayacağınız sebze çorbası ve salata iyi bir seçim olacaktır.

5.Ara öğünlerde kivi, portakal, mandalina gibi C vitamini açısından zengin meyveleri tüketin.

6.Hazımsızlık ve şişkinliğin engellenmesi için yemek yavaş yenmeli ve iyi çiğnenmelidir, bu yöntem çabuk doymamıza ve daha az besin tüketimine de sebep olacaktır.

7.Gün boyunca en az 3 litre su içmeye özen gösterin. Mide ve sindirim sistemini rahatlatan yöntemlerin yanında, detoks çayı ve detoks menüsü ile ilgili bilgiler... Detoks çayı: Bir kabuk tarçın + bir yeşil elmanın kabuğu + bir tutam nane yaprağı ve bir tutam ıhlamur ile çay ile detoks çayınızı yapılabilirsiniz. Nane yaprağı; midenizin rahatlamasını ve hazmı kolaylaştırır. Ihlamur; yangı ve ağrı gidericidir. Toksin etkenleri uzaklaştırır. Tarçın; kan şekerini dengeler, gaz ve şişkinliği giderir. İyi huylu kolesterolü yükseltir ve antibiyotik etkisi vardır.

Ya da 1 litre suya, birkaç yaprak taze nane, 2-3 parça zencefil, 1 demet maydanoz, 1 bütün limon suyu, 2 adet kabuk tarçın, 2-3 tane karanfil ekleyip bir çay hazırlayın ve bunu öğün aralarında tüketin.